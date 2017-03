Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati/ Uomini e donne, "impossibile spiegare cosa è successo"

Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e donne, l'annuncio arriva sulle pagine ufficiali - Un fulmine a ciel sereno? Forse no. Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati e i fan di Uomini e donne non potrebbero essere più tristi. Alcuni li immaginavano già sposati e con una famiglia, altri ancora non li hanno mai visti di buon occhio pensando che il loro è stato solo business sin dall'inizio, e adesso? Mentre la fazione del no gongola, quella del sì si dispera e piange per questo duro colpo. Claudio Sona e Mario Serpa non stanno più insieme, o almeno questo è quello che sembra dopo quello che i due hanno scritto e condiviso sui social. Il primo a parlare su Instagram è stato il tronista, Claudio Sona. Il bel veronese ha pensato bene di sottolineare il fatto che se in questi giorni i due sono stati in silenzio non è per mancanza di rispetto ma solo per chiarire le loro idee e per confrontarsi e solo adesso sono arrivati alla conclusione che sembra quella di doversi lasciare e continuare le loro vite lontani. In particolare Claudio Sona scrive: "Anche se la relazione tra me e Mario è nata pubblicamente, è impossibile farvi capire tutto quello che c'è stato e che è successo tra noi in questo periodo. Siete liberi di avere la vostra opinione, io non bloccherò nessun utente perché credo nella libertà di espressione. Mi riserverò di farlo solo nel caso in cui ci fossero commenti discriminatori o volgari. Ringrazio immensamente tutte le persone che mi sostengono con il loro affetto e la loro comprensione ?? Spero di tornare presto a sorridere e a divertirmi con voi. Circondatevi di persone che vi rendono felici e sentitevi liberi di prendere decisioni che vi rendono tali". Cliccate qui per leggere il messaggio integrale.

Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e donne: le parole di Mario Serpa - Dopo alcuni giorni di silenzio è arrivata la batosta per i fan di Uomini e donne e, in particolare, della coppia formata da Claudio Sona e Mario Serpa. I due si sono conosciuti durante la prima parte di questa edizione del trono classico di Uomini e donne e da dicembre ormai fanno coppia fissa per la felicità dei fan che hanno seguito il loro percorso e che li amano sin dalla loro prima esterna. Qualcosa però è cambiato. Non si capisce bene cosa visto che Claudio Sona e Mario Serpa sorvolano sui motivi della rottura ma hanno deciso di non tacere più proprio per rispettare il legame che da mesi ormai li lega ai loro fan. Dopo le parole di Claudio Sona, anche Mario Serpa ha deciso di affidare ai social il suo pensiero confermando che vuole molto bene al bel tronista e che gliene ha voluto tanto ma qualcosa è cambiato: "Abbiamo scelto di far nascere questa relazione pubblicamente e quindi è doveroso condividere con voi i nostri pensieri. Siamo due persone normali che trovano difficoltà durante un percorso e hanno difficoltà a superarle. Claudio è stato una persona importante a cui ho voluto e voglio bene.Detto ciò spero che continuate a volere bene ad entrambi". Ecco qui il messaggio integrale di Mario Serpa.

