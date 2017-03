DEFIANCE, I GIORNI DEL CORAGGIO/ Su Iris il film di Edward Zwick con Daniel Craig

DEFIANCE - I GIORNI DEL CORAGGIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 MARZO 2017: IL CAST - Nella prima serata televisiva di Iris in questo lunedì 6 marzo 2017 viene trasmesso a partire dalle ore 21,00 il film di genere guerra - azione Defiance - I giorni del coraggio. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2008 dalla casa cinematografica della Paramount Vantage, con la regia di Edward Zwick e su soggetto tratto dal romanzo Gli ebrei che sfidarono Hitler di Nechama Tec. Il direttore della fotografia è Eduardo Serra, il montaggio è stato eseguito da Steve Rosenblum, le musiche sono di James Newton Howard ed i costumi utilizzati durante le riprese portano la firma di Jenny Beavan. Nel cast figurano diversi attori piuttosto famosi come nel caso di Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell e Alexa Davalos.

DEFIANCE - I GIORNI DEL CORAGGIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 MARZO 2017: LA TRAMA - Andiamo a vedere la trama di Defiance - I giorni del coraggio in onda su Iris. Ci troviamo all’inizio della seconda guerra mondiale con la Germania nazista di Hitler che si sta apprestando ad invadere la Polonia. Una invasione violenta che permette ai tedeschi di avere il controllo del Paese polacco nel giro di pochissimo tempo nonostante un coraggioso tentativo di difesa dei propri confini. Un'invasione che di fatto segna l’inizio delle ostilità a livello mondiale e che è mossa non solo da mire espansionistiche da parte di Hitler ma anche da mire di natura idealiste ben più pericolose, animate da un'intenzione di effettuare una ‘pulizia etnica’. Un intendimento che ovviamente pone in pericolo tutti gli ebrei residenti in Germania, Polonia ed in tutti gli altri Paesi europei. Tre fratelli di origini ebraiche i cui nomi sono Tuvia, Zus e Asael consci del pericolo decidono di scappare dalla Polonia andando verso l’Unione Sovietica che a sua volta stava facendo i conti con il tentativo di invasione da parte della Germania. I tre fratelli riescono a raggiungere delle fitte foreste della Bielorussia che si prestano particolarmente per nascondersi. I tre si uniscono ad un gruppo di resistenti agli invasori ed incominciano a progettare un modo per riuscire a dare aiuto a tutti gli ebrei che potevano. Nello specifico, arrivano a costruire un piccolo villaggio all’interno della foresta che saprà dare rifugio ad alcune migliaia di ebrei in fuga non solo dalla Polonia ma da altri Paesi in cui è arrivata l’invasione tedesca. Un’opera di salvataggio storica effettivamente accaduta e che racconta di come tre fratelli ebrei seppero opporsi alla dittatura di Hitler arrivando ad avere la meglio. I tre assieme al supporto dato da alcuni guerriglieri sovietici sapranno realizzare una comunità in tutto e per tutto funzionale tra l’altro riuscendo nel non semplice impresa di tenere nascoste la coordinate del villaggio al potente esercito tedesco, che poi sarà sfiancato dal freddo degli inverni sovietici alle porte di Mosca.

