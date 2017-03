Dayane Mello e Stefano Bettarini/ Amore finito! L'invitato all'Isola dei Famosi 2017 ride, ecco la verità

Dayane Mello chiude con Stefano Bettarini, Gabriele Parpiglia infuriato sbotta su Instagram e svela il retroscena sulla modella brasiliana - Un bacio sulla spiaggia, dato sfuggendo alle regole sembrava essere bastato a Dayane Mello per innamorarsi di Stefano Bettarini. Interviste, apparizioni in tv hanno poi confermato i sentimenti della modella brasiliana che in più di un'occasione ha dichiarato di amare l'inviato dell'Isola dei Famosi. Ad oggi però tutto è cambiato: Dayane Mello approfitta di Vanity Fair per annunciare che con Bettarini è finita, ed ecco scatenarsi le reazioni del web e, in primis, quella del giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, autore dello scoop che li annunciava come coppia. "Dayane si è tuffata nel gossip pensando di poter gioire del vantaggio da copertina, pensando di raccontare la non verità contro un'altra persona, pensando che: 'massì dai, infondo è anche lavoro" sbotta Parpiglia che poi lancia un nuovo scoop - poi succede che la sera del 1 marzo vieni da me, mi guardi e mi dici un qualcosa di irripetibile,allucinante. Qualcosa che nella vita può accadere, per carità. Non siamo dei santi. Ma per certe cose, quando dici di aver sofferto, ci vuole".

Stefano Bettarini risponde a Dayane Mello dopo le sue dichiarazioni a Vanity Fair: "Avanti un'altra" - Inevitabilmente, leggendo le parole di Gabriele Parpiglia, il pensiero va alle voci che parlavano di ritorno di fiamma con l'ex Stefano Sala, voci tuttavia smentite dal modello stesso. L'indiscrezione degli ultimi giorni li voleva infatti nuovamente vicini, nonostante si parlasse di amore con Stefano Bettarini, eppure tutto è stato smentito. Si è quindi trattato di una bugia? Intanto, dall'altra parte del mondo, anche il diretto interessato è venuto a conoscenza delle dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata (?). Ecco allora arrivare la reazione di Bettarini direttamente dall'Isola dei Famosi: "La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per farli fuggire• #always #smile #my #life #nevergiveup #spybetta #island #solocosebelle #tuttosottocontrollo #avantiunaltra". Insomma anche in questo caso l'atteso lieto fine non è arrivato per SpyBetta...

