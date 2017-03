Desirèe Popper / Uomini e Donne, Alessandro Calabrese pronto a tornare in studio per corteggiarla?

Desirèe Popper, Uomini e Donne anticipazioni: la nuova tronista nuova preda di Alessandro Calabrese? - Desirèe Popper torna in tv e questa volta a Uomini e Donne. Per chi non la conoscesse ancora, la nuova tronista è infatti un volto già noto, in primis per la sua partecipazione al Grande Fratello. Fu lì che conobbe Alessandro Calabrese e ancora lì che i due si scambiarono baci ed effusioni. In molti, ritrovandola sul trono, si sono infatti chiesti se sia possibile rivedere il ritorno di Alessandro a Uomini e Donne proprio per corteggiare Desirèe. Le dichiarazioni però fatte dal diretto interessato nel corso di un'intervista rilasciata a GossipeTv ci fanno comprendere che si tratta di una possibilità da scartare: “Ci siamo sentiti prima dell’Isola dei Famosi. - racconta l'ex corteggiatore di Sonia Lorenzini - Mi ha chiesto come stavo e io le ho risposto: ‘Mi hai preso per il c**o una volta, vuoi prendermi in giro una seconda?’ Forse mi ha cercato per avere qualche voto per partecipare al reality. Lei è solo un’attrice”.

Desirèe Popper è la nuova tronista di Uomini e Donne: ecco come deve essere il suo uomo ideale - Desirèe Popper è pronta a trovare il grande amore a Uomini e Donne. La nuova tronista ha infatti svelato nel corso del video di presentazione mandato in onda in studio come deve essere un uomo per conquistarla: "Quando mi innamoro, il mio fidanzato diventa tutto per me: mio padre, il mio amico, il mio amante e perciò sono molto vulnerabile e mi faccio mettere i piedi in testa, per questo ho sofferto tanto per amore, però nonostante tutto io credo ancora nell'amore. Un uomo, per 'prendermi', deve essere 'maschio': non voglio litigare per il phon, per lo specchio e non mi piacciono le sopracciglia rifatte. Non amo gli uomini che ostentano, preferisco i ragazzi mori, con un po' di barba, devono essere assolutamente sicuri di sé e mi devono far sentire protetta". Riuscirà a trovare tutte queste caratteristiche in uno dei corteggiatori scesi per lei in studio? Non ci resta che scoprirlo nel corso delle prossime registrazioni.

© Riproduzione Riservata.