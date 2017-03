Elodie e Lele/ I due fidanzati lasciano i fan senza parole: il tatuaggio d'amore e la confessione shock

Elodie e Lele, Esposito sorprende i fan con un grande gesto d'amore per la Di Patrizi: il tatuaggio dal doppio significato - La storia d'amore tra Elodie Di Patrizi e Lele Esposito continua sempre lontano dai media ma a gonfie vele. È del vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2017 un bellissimo gesto svelato nelle ultime ore: si tratta di un tatuaggio che vede la scritta "Costruire" (titolo del suo album) e sotto una lampadina con all'interno l'immagine di una barca che attraversa un mare in tempesta. Un'immagine che dai fan della coppia è stata facilmente associata a ciò che il cantante scrisse per la sua compagna Elodie, durante il serale della scuola di Maria De Filippi. Per la precisione, Lele le scrisse - "Quando sarà tempesta, è ciò che hai saputo costruire nel tempo che saprà proteggerti…" - su di un quaderno che poi le regalò. Un gesto quello di Lele Esposito che quindi coniuga non solo i gesteffiamenti del cantante per il nuovo album, ma soprattutto l'amore per Elodie Di Patrizi che cresce giorno dopo giorno.

Elodie Di Patrizi, la cantante rompe il silenzio e svela un terribile retroscena del suo passato - Se Lele è impegnato nella promozione del suo nuovo disco, Elodie trova spazio anche per confessioni molto personali sul suo passato. Sulla sua pagina Facebook, la cantante dai capelli rosa ha deciso infatti di raccontare un episodio molto doloroso della sua infanzia: "Per un breve periodo alle scuole medie venivo presa in giro perché non capivano bene la mia sessualità, mi chiedevano se fossi maschio o femmina e questo perché portavo i capelli corti - svela la cantante, che continua - Poi si divertivano a chiamarmi 'negra' perché mia madre è nera. Ci stavo male, ma facevo finta di nulla e a casa di nascosto piangevo, però poi la rabbia saliva e non accettavo il fatto di sentirmi messa in disparte e additata come la 'Diversa', quindi ho cominciato ad avere atteggiamenti simili ai loro e mi sono nascosta dietro la rabbia e il finto menefreghismo. - ecco perchè conclude - Non fate lo stesso errore, difendetevi, ma rimanete quello che siete, io l'ho capito dopo tanti anni".

