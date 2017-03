Eva Grimaldi e Imma Battaglia/ Isola dei Famosi 2017, "ora tutti sanno, ho trovato l'amore: sono miracolata"

Eva Grimaldi e Imma Battaglia stanno insieme, la conferma arriva dalle dirette interessate all'Isola dei Famosi - I dubbi sono stati sciolti con il daytime dell'Isola dei Famosi andato in onda oggi: Eva Grimaldi e Imma Ferrante si amano e sono una coppia. È infatti andato in onda l'ultimo giorno che la Battaglia ha trascorso sull'Isola prima di abbandonare Eva, Raz e tutti gli altri naufraghi per tornare in Italia. La redazione ha dato a loro due l'occasione di passare un ultimo momento insieme prima dei saluti con tanto di aragosta e riso per festeggiare, ed è qui che sono arrivati baci e dichiarazioni importanti, d'amore s'intende. "La cosa bella è incontrare l'amore a 50 anni. Io manco ti conoscevo, manco sapevo chi fossi", ha detto Imma stesa al fianco di Eva. La Grimaldi non ha avuto peli sulla lingua e, anzi, ha espresso a cuore libero i suoi sentimenti: "Ora finalmente lo sanno tutti che Imma è mia, solo mia!" ha confessato, salutanto la compagna tra baci e grande commozione, per poi tornare da sola sull'Isola dai compagni di avventura.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia stanno insieme, bacio all'Isola dei Famosi e dichiarazione d'amore - Tornata dai compagni Eva infatti decide di raccontare quello che è accaduto in separata sede con Imma: "Ragazzi prima per me c'è stato un momento davvero importante, è avvenuto il coming out della mia relazione davanti alle telecamere - svela l'attrice, che poi racconta le preoccupazioni di Imma - lei non vuole vedere le sofferenze e ha paura per me, per la mia famiglia che lo sa perchè gliel'ho detto prima di partire, ma ho voluto farlo". Eva si dichiara molto felice per quello che accaduto con Imma Battaglia sull'Isola dei Famosi e, dopo il coming out, decide di parlarne anche in confessionale: "Io mi sento benedetta, miracolata, ad avere una donna come Imma vicino. Io non avevo capito che era possibile avere la verità nella propria vita". L'attrice sciglie insomma tutti i dubbi sorti in questi giorni ma che pian piano, anche con le dichiarazioni di Raz Degan, sono apparsi sempre più chiari. Non ci resta che attendere di scoprire le impressioni e sensazioni di Imma Battaglia una volta tornata in Italia.

