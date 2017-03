Federica Panicucci è incinta?/ Spunta il pancino sospetto durante una passeggiata col compagno Marco Bacini

Federica Panicucci è incinta? La conduttrice di Mattino 5 mostra un evidente pancino! Primo bebè per col compagno Marco Bacini? - Federica Panicucci potrebbe essere in dolce attesa, almeno è questo il sospetto che nasce guardando le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente. In queste è possibile notare come la conduttrice di Mattino 5 mostra un evidente pancino tondo, mentre passeggia con il compagno Marco Bacini. Una vera sorpresa se la notizia venisse confermata dai diretti interessati che, per il momento, non hanno smentito. Federica Panicucci è già madre di due figli, Sofia e Mattia, avuti dall’ex marito Mario Fargetta, il dj con il quale la conduttrice ha avuto una relazione per più di vent'anni. Federica Panicucci potrebbe quindi essere in attesa del suo terzo figlio che sarebbe però il primo per il compagno Marco Bacini, l’imprenditore di 9 anni più giovane di lei che ha conosciuto prima come socio fondando il marchio di moda Let’s Bubble e del quale si è innamorata solo un anno dopo.

