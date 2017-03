GOSSIP UOMINI E DONNE / Claudio e Mario, fine della storia: ecco le parole di Francesco Zecchini

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CLAUDIO E MARIO SI SONO LASCIATI, FRANCESCO ZECCHINI DICE LA SUA - Mentre in televisione proseguono le dinamiche della seconda stagione del trono classico, la notizia di oggi è soltanto una: Mario Serpa e Claudio Sona si sono lasciati. L'ex coppia ne ha dato ufficialmente notizia attraverso i rispettivi account social di Instagram e, i fan dei ragazzi avevano palesato aria di crisi da ormai qualche tempo. Dopo avere accertato la notizia shock, alcuni fan di Claudio e Mario si sono magicamente trasformati da estimatori in haters nel giro di un battito di ciglia. Ovviamente non tutti ed anzi, la maggior parte ha sollecitato i due giovani protagonisti del primo trono gay della storia del programma, a non mollare e cercare di ripensarci. Claudio Sona ha aperto i battenti del primo trono gay di Uomini e Donne lo scorso settembre e, il feeling che si è creato con Mario Serpa fin da subito, ha tracciato i contorni di una favola dal retrogusto moderno ed innovativo. Maria De Filippi ha portato in televisione uno spaccato di vita semplice, reale e diverso solo nella visione che ci aveva abituati a scorgere, ma non negli intenti e nella volontà di innamorarsi. Ben presto, il trono di Claudio è diventato l'appuntamento più atteso del pomeriggio televisivo italiano e così, le esterne con Mario rappresentavano un piacevole momento fortemente emozionale sia per i fan che per i diretti interessati. In molti però, hanno puntato il dito contro la coppia accusandoli di avere creato un vero e proprio business dietro la loro potenziale storia d’amore. Altri hanno suggerito a Mario Serpa di guardare “il suo orticello”, piuttosto che puntare il dito contro le storie altrui (naturalmente il riferimento va al trono di Sonia e le accuse del Serpa). In ultimo, le ultimissime di gossip parlano di un ex fidanzato (Juan) mai dimenticato da Claudio: sarà realmente così? La crisi tra i due non è scoppiata dall’oggi al domani in quanto, anche l’assenza alla seconda puntata speciale che vedremo in onda a breve, ha tracciato i contorni di una incertezza che si muoveva lentamente verso la fine. A questo punto, i fan di Claudio e Mario sono più che certi di ritrovare Serpa a settembre come nuovo tronista del trono gay: sarà così oppure ci sarà Francesco Zecchini? Proprio in riferimento al personal trainer milanese, tramite le Instagram Stories è stato decisamente chiaro: “E’ tutta colpa tua Francesco Zecchini!!! La gente non si regola, non state bene! Hahaha”.

