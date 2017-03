Greta Bergonzini / Uomini e Donne, la corteggiatrice nella bufera: la confessione dopo l'addio

Greta Bergonzini dice addio a Uomini e Donne ma è bufera: le dichiarazioni della corteggiatrice dopo l'uscita di scena - La puntata di Uomini e Donne in onda oggi 6 marzo su Canale 5 non è priva di colpi di scena. Oltre all'arrivo di due nuove troniste, Luca e Marco si troveranno di fronte all'addio della bella Greta Bergonzini. La bella 22enne che viene da Modena ha infatti abbandonato lo studio di Canale 5 dopo un'ultima esterna con Marco, durante la quale il tronista ha sottolineato un suo atteggiamento ambiguo. In studio però si viene a sapere, tramite una segnalazione, che la ragazza frequenta un altro fuori da Uomini e Donne, notizia da lei poi confermata. Ancora oggi è bufera infatti sull'ex corteggiatrice, per molti in studio solo in cerca di visibilità. Le parole dopo l'addio di Greta sono però un vero e proprio sfogo: “Finalmente dopo essere uscita dallo studio di Uomini e Donne, sicuramente per molti portandomi dietro incoerenza; credo di aver realizzato per la prima volta nella mia vita di essere invece stata davvero coerente. Sono andata contro a quello che sentivo per mettermi alla prova, per capire se davvero l’amore si faccia ostacolare".

Greta Bergonzini dice addio a Uomini e Donne ma è bufera: un nuovo amore per la corteggiatrice - Greta Bergonzini, solo dopo la segnalazione fatta da Martina - un'altra corteggiatrice - ha vuotato il sacco e confermato la conoscenza con un altro ragazzo al di fuori degli studi di Uomini e Donne. La ragazza lo conferma anche nel corso dello sfogo postato su Instagram, dove infatti racconta: "Ho capito che l’amore non si fa mettere i piedi in testa, ne dalla recitazione, ne dalla finzione. Uomini e Donne è un gioco irreale che sfocia nella realtà. Sono felice di tornare alla mia vita vera con la convinzione che questo gioco mi abbia arricchito”. Greta è oggi molto felice di aver lasciato Uomini e Donne e di poter continuare la conoscenza con questo ragazzo, infatti conclude: “Io la mia parte sono riuscita a metterla in scena dignitosamente fino a quando non ho sentito esplodermi il cuore, dopo aver realizzato che qualcosa da perdere lo avevo, e non era di certo finzione.”

