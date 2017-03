Grey's Anatomy 13 / Anticipazioni puntata 6 marzo 2017: che fine ha fatto Karev, libero o in prigione?

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Dove sono tutti?". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jo (Camilla Luddington), la Bailey (Chandra Wilson) e Arizona (Jessica Capshaw) raggiungono un carcere di massima sicurezza per visitare una giovane detenuta incinta, che presenta qualche complicazione. La Bailey in particolare non è felice dell'evento perché non crede che le persone che si trovano in carcere siano delle vittime. In più, vengono avvisate della possibilità che Kristen (Anna Jacoby-Heron) potrebbe essere pericolosa e violenta. Vengono avvisate infatti del protocollo da adottare per visitarle, anche se l'avvocato della ragazza pensa che sia del tutto normale. Anche se appare tranquilla, Kristen attacca la dottoressa Eldredge (Klea Scott) non appena viene aperta la porta e le rompe un dito, tanto da dover essere legata al letto. Amanda Joseph (Jasmin Savoy Brown) crede inoltre che i tre medici non debbano mostrare la loro paura, dato che alimenterebbero la sua aggressività. Mentre Jo e Arizona rimangono con la detenuta, la Bailey cerca di curare la Eldredge, ma il medico si raddrizza il dito da sola e la allontana. La tensione aumenta non appena Arizona alza la maglietta alla ragazza per poterle fare l'ecografia. Anche l'atteggiamento nei confronti della sua stessa bambina dimostra come sia distaccata. Dopo aver sollevato non poche obiezioni, la Bailey critica la mancanza di attrezzature e cure adeguate per le detenute, ma la Eldredge le mostra come il budget sia esiguo in confronto alle richieste e le fa presente che è lei a dover gestire tutto. Arizona invece si imbatte in Emily (Lilli Birdsell), la madre di Kristen e scopre che non solo vuole adottare la nipote, ma che ha anche intenzione di non mostrarla mai alla madre biologica. Non appena informa le colleghe, Joe contesta la decisione di tacere, perché crede che Kristen abbia il diritto di sapere la verità. Più tardi, Arizona nota che la detenuta è in travaglio, ma Kristen teme che le stia mentendo e sono costretti a bloccarla. Dopo aver parlato con la madre della ragazza, comprende la sua motivazione nel non voler mostrare la bambina alla figlia. Non appena si avvicina il momento del parto, Joe deve fare di tutto per salvare la vita della ragazza, a causa della pressione troppo alta e della sua agitazione. Decide però di rivelarle la verità riguardo alla presenza della madre ed infine convince la Eldredge a liberarla dalle manette. Al contrario di come si è comportata all'inizio, la Bailey decide inoltre di supportare Kristen, spingendola a riversare tutta la sua rabbia su di lei per aiutarla a partorire. Una volta nata, Kristen si rifiuta di prenderla in braccio, ma cambia idea non appena inizia a piangere. Di ritorno verso casa, la Bailey rivela a Joe che Karev (Justin Chambers) finirà in prigione per sua volontà, dato che ha deciso di patteggiare.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 12 "DOVE SONO TUTTI?" - Siamo finalmente arrivati al verdetto. Karev si trova in bilico fra il carcere e la libertà, dopo aver deciso di accettare l'accordo con il Procuratore. Intanto, Maggie e Meredith si mettono a caccia di notizie per scoprire se il caso di Alex è andato avanti in modo negativo oppure no. Tutti medici intanto iniziano a dare per scontato che il chirurgo si trovi ormai dietro le sbarre e nonostante la preoccupazione, continuano a mandare avanti le proprie vite. Solo Meredith è determinata a scoprire che cosa sia successo realmente all'amico ed inizia a cercare informazioni presso il carcere. Intanto, continuano ad esserci tensioni fra Richard e la Minnick, che rischia di mettere in serio pericolo l'autorità del chirurgo più anziano. Decide quindi di boicottarla e non avvisarla degli interventi, in modo che si tenga lontana dal dare consigli ai chirurghi. Purtroppo la sua idea avrà un esito diverso da quanto ci si potrebbe aspettare.

