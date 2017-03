HOUSE OF LIES 3/ Anticipazioni puntata 6 marzo 2017: Marty fa retromarcia e punta su Lukas

HOUSE OF LIES 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi tre episodi di House of Lies 3, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo "Soldati" e "Doppio gioco". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Marty (Don Cheadle) e Jeannie (Kristen Bell) sembrano ormai aver ritrovato il loro antico equilibrio, anche se la donna è costretta a fare buon viso a cattivo gioco. Marty non sa infatti quali azioni abbia compiuto di recente e che non si riveleranno adeguate alla loro nuova collaborazione. Trova poi Doug (Josh Lawson) nei corridoi, intento a parlare con il resto del persona, e scopre solo in quel momento che Jeannie lo ha voluto portare con sé, ma Marty non intende accettare. Non ha dimenticato infatti che Doug non ha voluto lasciare l'azienda per seguirlo nel suo progetto ed anche se cerca di dirottare l'attenzione verso qualcun altro, viene rimandato a casa. Doug affronta quindi Jeannie e la ricopre di insulti, almeno fino a che non gli viene rivelato che in realtà lo sta prendendo in giro. Marty tuttavia deve confermare tutto per riuscire a farlo stare tranquillo. Il team si sposta quindi per incontrare la Dollarhide, una società su cui Marty ha puntato gli occhi da diverso tempo e che intende gestire da solo. Al suo arrivo, i due soci fondatori stanno litigando. Intanto, Clyde (Ben Schwartz) fa l'errore di sfogare la propria rabbia sull'addetto di un carroattrezzi che gli preleva l'auto senza ascoltare ragione. Più tardi, Marty contesta a Jeannie di volersene andare via prima dal lavoro senza dirgli nulla. La donna gli fa notare invece che dovrebbero essere soci alla pari, ma Marty teme lo voglia escludere. Jeannie invece crede che la stia solo usando per sfuggire ai legami sentimentali, esattamente come ha fatto nella sua ultima relazione. Nel frattempo, Clyde viene sorpreso nudo all'interno di un'auto in vendita in una concessionaria. Tornato a casa, Marty sorprende il figlio con Lex (Bex Taylor-Klaus) ed i due ragazzi infine si scambiano il primo bacio. Dre Collins (Mekhi Phifer) bussa alla porta subito dopo e gli rivela di volere eliminare il socio. Sono cresciuti insieme ed hanno fatto molta strada, ma le loro idee sul futuro della compagni li stanno allontanando. Marty riceve poi la telefonata di Clyde, che si trova in Centrale in stato di fermo per via dell'episodio alla concessionaria. L'ex collaboratore ammette di essersi comportato in modo scorretto in precedenza e di essere ormai dipendente da alcool e droga, che potrebbero averlo spinto a dire cose che in realtà non pensa.

HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 5 "SOLDATI" - Marty e Dre iniziano a stringere amicizia e continuano ad andare fino in fondo nel loro piano per eliminare il socio del rapper dalla Dollahyde. Clyde invece cerca di recuperare il rapporto con Marty, che è ancora arrabbiato per il loro fallimento. Contatta quindi una sua ex fiamma, Marissa, cercando di portarla nella sua società di internet. Con grande sorpresa, la donna inizia invece a flirtare con lui. Il padre di Marty invece, Jeremiah, inizia una relazione con una giovane donna di nome Chantelle, che sta studiando per diventare terapeuta. Intanto, Doug prosegue a fingere di provare piacere nei rapporti con la moglie, indeciso se volere un bambino o no. Monica invece ritorna a lavorare, ma scopre che è stata licenziata.

HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 6 "DOPPIO GIOCO" - Alla festa di debutto della Dollahyde, Marty inizia a pensare di cambiare piano e fare fuori Dre invece di Lukas, come preventivato all'inizio. Invia quindi Jeannie a tastare il terreno, in modo da scoprire quale sia il suo pensiero, solo per scoprire che il suo stratagemma è stato smascherato. Nel frattempo, Doug inizia ad avere dei forti sensi di colpa quando il cane di Lukas entra in una scatola di cioccolattini che ha portato come regalo. Clyde invece continua a premere per ottenere un lavoro da Marty, mentre Lukas, scoperto l'inganno, inizia a fare a pugni con Dre.

