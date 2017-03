IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 6 marzo: uragano Dolores, nuove difficoltà per Gracia e Mariana

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: NUOVE DIFFICOLTÀ PER GRACIA E MARIANA - Hernando è riuscito a compiere il gesto che i tanti telespettatori de "Il Segreto" attendevano da tempo. Spiazzato dal rimprovero di sua moglie, che non ha accettato di buon grado l'esclusione di Elias dai pranzi a Los Manantiales, Dos Casas ha preso in mano la situazione e ha scelto di dar vita a quella famiglia che sua moglie sogna da tempo. L'uomo ha infatti organizzato una gita in campagna in compagnia della piccola Beatriz, ma di fronte a questa nuova sintonia, Elias non è riuscito a nascondere il suo disappunto, convinto che Hernando non meriti una donna come Camila. Buone notizie, invece, per i Santacruz: Carmelo, grazie all'aiuto di Elias, ha trovato il modo di riportare l'acqua nei terreni della Miel Amarga. Ma i metodi innovativi del chimico, se da un lato tranquillizzano il braccio destro di Severo, dall'altro preoccupano Alfonso, che, scettico, non crede che nel sottosuolo della tenuta possa esserci un corso d'acqua. L'appuntamento in prima serata ha mostrato inoltre la volontà di Raimundo di recarsi a Munia per dare vita a una manifestazione, ma di fronte a questa nuova avventura, Donna Francisca ha scelto di non restare con le mani in mano e ha dato l'ordine a Mauricio di non perderlo di vista. La Montenegro, ancora una volta, ha manifestato tutto l'affetto che ancora nutre nei confronti del suo primo amore, interesse sottolineato dalla volontà di tenere fuori dalla sua vita privata Don Berengario, intenzionato a far luce su questo rapporto così "confuso". Nell'episodio de Il Segreto di domani, il pubblico scoprirà tutti gli sviluppi della nuova attività che coinvolge Gracia e Mariana, Le due donne, che hanno aperto una boutique esclusiva a Puente Viejo, hanno già fatto i conti con le prime difficoltà ricevendo l'inaspettata visita di Francisca, che non ha gradito la qualità dei vestiti e ha scelto di riservare parole molto dure alla sua ex dipendente. Le due donne, però, molto presto dovranno fronteggiare anche un altro ostacolo, Dolores, che forte dell'invidia che prova in questo momento, farà in modo di creare non poche difficoltà alle due sarte.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: RAIMUNDO SOPRAVVIVE ALL'ATTENTATO - La puntata de Il Segreto che andrà in onda domani sancirà l'evento drammatico che era nell'aria ormai da diversi giorni. Donna Francisca non aveva torto pensando che Raimundo si sarebbe cacciato di nuovo nei guai decidendo di partecipare alla manifestazione pacifica organizzata a Munia. Ed infatti, in tale occasione accadrà un attentato dinamitardo, durante il quale perderanno la vita diversi manifestanti mentre altri resteranno gravemente feriti. Anche Raimundo resterà lievemente coinvolto in tale tragedia anche se l'intervento di Mauricio, presente in loco come espressamente a lui richiesto da Donna Francisca, farà in modo che venga tratto in salvo. La preoccupazione della Montenegro sarà comprensibilmente molto alta e poco dopo arriverà Mauricio riportandole le notizie che stava attendendo: ci aveva visto giusto anche questa volta, anche se fortunatamente Raimundo è riuscito ad uscirne pulito. Ma allora che fine ha fatto? Per diverse ore, il padre di Emilia sembrerà essere scomparso nel nulla.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: CONTINUANO GLI INCUBI DI BEATRIZ - Il passato di Beatriz continuerà a tormentarla anche nelle puntate de Il Segreto di inizio settimana. La giovane Mella sarà tormentata da terribili incubi nei quali rivedrà un terribile incendio e un bambino con in mano un fiammifero, Camila sarà comprensibilmente preoccupata per l'agitazione della ragazza e cercherà di capire la provenienza di questo suo nervosismo. Si tratterà forse di qualche tragico avvenimento relativo al suo passato? E se sì, cosa può esserle accaduto di tanto grave da causare sia il suo mutismo che questi sogni ricorrenti? La moglie di Hernando cercherà di fare alcune domande a Beatriz per scoprire qualcosa in più sui suoi pensieri ma la ragazza faticherà a chiarire la situazione, che risulterà sconosciuta anche per lei. Fino a quando questa situazione potrà proseguire? Camila riuscirà a riportare alla mente della sua protetta i ricordi del suo drammatico passato?

