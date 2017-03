IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 7 marzo: cos'è accaduto a Raimundo dopo l'attentato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: BEATRIZ HA BISOGNO D'AIUTO? - Il Segreto tornerà domani su Canale 5 riportando in scena la preoccupazione di Camila per gli incubi di Beatriz. La ragazza continuerà a vedere nei suoi sogni un terribile incendio e si sveglierà in preda alla disperazione più totale. Dopo essersi confrontata con Elias riguardo questi fatti che giorno dopo giorno saranno più preoccupanti, Camila giungerà alla conclusione che la piccola di casa abbia bisogno di aiuto e che uno specialista potrebbe permetterle di superare questo dramma. Non solo: grazie ad un medico, la giovane Mella potrebbe anche riprendere l'uso della parola. Ma quando Camila deciderà di confrontarsi con Hernando riguardo questa possibilità, il marito rifiuterà categoricamente, ipotizzando che la cubana possa avere preso questa decisione a causa dell'intromissione di Elias. Nella puntata di domani della telenovela spagnola Donna Francisca apprenderà da Mauricio quanto accaduto nel paese vicino, scoprendo che solo grazie all'aiuto del capomastro Raimundo è riuscito a scampare al terribile attentato. Eppure del padre di Emilia si perderanno le tracce dopo questo avvenimento: che ne è stato di lui? Buone notizie alla Miel Amarga: finalmente torneranno dal viaggio di nozze Severo e Candela, Sole e Lucas apprendendo le buone notizie relative al nuovo progetto di Carmelo.

