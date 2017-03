IL TRUFFACUORI/ Su Cielo il film con Vanessa Paradis ed Andrew Lincoln

IL TRUFFACUORI, IL FILM IN ONDA OGGI, 6 MARZO 2017: IL CAST - Il palinsesto del canale Cielo ci offre in prima serata oggi, 6 marzo 2017, il film di genere commedia sentimentale “Il truffacuori” (titolo originale L’amacoeur). La pellicola è stata in Francia nel 2010 dalla Focus Features in collaborazione con la Quad Productions e la Script Associes, con la regia di Pascal Chaumeil ed il soggetto sviluppato da Laurent Zeitoun. Quest’ultimo si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Jeremy Doner e Yoann Gromb. Il montaggio è stato realizzato da Dorian Rigal Ansous, mentre la fotografia è stata curata da Thierry Arbogast. Le musiche della colonna sonora sono invece opera di Klaus Badelt. Nel cast sono presenti tra gli altri Romain Duris,Vanessa Paradis, Julie Ferrer, Francois Damiens, Andew Lincoln e Helene Noguerra.

IL TRUFFACUORI, IL FILM IN ONDA OGGI, 6 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di nome Alex Lippi (Romain Duris) che ha un lavoro alquanto particolare: lo sfasciacoppia. Infatti Alex ha una società in cui insieme a sua sorella e a suo cognato si occupa di salvare, per così dire, donne che hanno relazioni amorose molto pericolose. Spesso i clienti della sua società sono delle famiglie le cui figlie si trovano a portare avanti relazioni che le potrebbero danneggiare, Nello specifico il ruolo che Alex occupa in questa tipologia di lavoro sui generis è sedurre con il suo fascino e la sua bellezza la donna che deve essere salvata da questo amore malato cercando in qualche modo di metterla davanti al fatto compiuto che il ragazzo con cui sta non è affatto quello giusto per lei. Caso dopo caso, Alex ha creato una vera e propria tecnica attraverso la quale è riuscito a portare a termine ogni sua missione. Dopo aver ricevuto l’incarico, Alex inizia a seguire la vittima osservando la sua vita e tutte le sue abitudini ma anche e soprattutto il suo punto debole per poterla far capitolare. Le sue “tecniche di spionaggio” gli permettono di essere un leader nel suo settore. Tra i vari lavori per cui viene assunto c’è anche quello di Juliette (Vanessa Paradis), figlia di un ricco imprenditore che si è perdutamente innamorata di un ragazzo di nazionalità inglese di nome Jonathan (Andrew Lincoln): la loro relazione per non è per niente ben vista dal padre di lei che quindi si è rivolto ad Alex e alla sua agenzia per impedire che la relazione vada ulteriormente avanti. Alex però non accetta immediatamente l’incarico in quanto egli, per sua etica professionale, ha deciso di prendere in carico solo casi di donne infelici. Alex deve però fare i conti anche con una profonda crisi che ha mandato il suo bilancio in rosso e decide allora di accettare. La storia si rivelerà però più complicata delle altre finora affrontate anche perché Alex ha a disposizione solo quindici giorni e lo attende un’inaspettata sorpresa.

