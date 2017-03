Il commissario Montalbano 12 / Anticipazioni ci sarà la una nuova stagione?

IL COMMISSARIO MONTALBANO 12, ANTICIPAZIONI: VERRÀ REALIZZATA UNA NUOVA STAGIONE? - Il commissario Montalbano andrà in scena stasera, lunedì 6 marzo 2017, con l’ultimo episodio inedito proposto dalla prima rete nazionale: la fiction tratta dai romanzi di Luca Camilleri è tornata in onda come sempre con un successo strepitoso, e - nonostante siano in programma repliche di vecchi episodi per la prossime settimane a venire - il pubblico si sta già domandato se verranno realizzate altre puntate o meno. I più attesi si saranno già accorti di avere ricevuto una piccola risposta: sulla pagina Facebook ufficiale de Il commissario Montalbano, infatti, sono stati rilasciati alcuni quiz che danno a tutti gli utenti la chance di accaparrarsi un posto in qualità di comparsa all’interno dei nuovi episodi della serie. Ebbene sì, avete letto bene: le indagini del personaggio interpretato da Luca Zingakretti andranno avanti, anche se al momento non ci sono novità o anticipazioni più certe. Per scoprire quali casi affronterà, quali personaggi torneranno, e sullo sfondo di quali meravigliosi paesaggi si gireranno le nuove scene dovremo aspettare ancora un po’: l’attesa, come sempre, verrà ripagata.

