Il commissario Montalbano/ Anticipazioni Come voleva la prassi: la morte di una ragazza (puntata 6 marzo 2017)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI “COME VOLEVA LA PRASSI”, SECONDA PUNTATA 6 MARZO 2017 - Ritorna Il commissario Montalbano nella prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017. In "Come voleva la prassi", vedremo l'ufficiale siciliano indagare sul ritrovamento di un corpo. Si tratta di una ragazza, uccisa nell'androne del proprio palazzo e riversa sul pavimento. Il particolare più curioso è che non indossa i vestiti, ma un accappatoio che, data la brutalità del delitto, è intriso del suo sangue. Per il nostro commissario non ci saranno dubbi sul movente del delitto, soprattutto perché alcuni particolari gli fanno intuire che la vittima possa essere una prostituta, venuta dall'Est Europa. Potrebbe essere una delle "ragazze" dei Cuffaro, che com'è noto, gestiscono il racket della prostituzione in città. Nonostante questo, sa che il clan non sarebbe mai incline ad accettare un crimine così violento e Montalbano spera che possano arginare il colpevole, fino a consegnarlo alle autorità. Tuttavia, le cose precipiteranno entro breve proprio per il commissario, che si ritroverà vittima di un attentato. Tutto precipiterà quando l'ufficiale risalirà ad un condomino dello stesso palazzo della vittima e che ha delle prove importanti. A sua volta era infatti presente al party in cui si trovava la vittima e grazie alla telecamera potrebbe aver inquadrato anche l'assassino.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI “COME VOLEVA LA PRASSI” E NEWS: UN SUCCESSO DI ASCOLTI - Il commissario Montalbano si conferma un vero e proprio successo di ascolti. La settimana scorsa la fiction che vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista è tornata sulle scene con il primo episodio, dal titolo “Un covo di vipere”: il finale è stato decisamente inaspettato, con il suicidio di Giovanna. Era stata proprio la giovane ad avvelenare Cosimo Barletta, proprio mentre qualcun altro progettava di ucciderlo. Il commissario Montalbano “Un covo di vipere” ha raggiunto il 40.8% di share con 10 milioni e 647mila spettatori al seguito, portando dunque a casa dei numeri davvero stratosferici. Il primo dato risulta un vero record della storia: “Una lama di luce”, del 2013, conquistò il 38.1% con 10 milioni e 715mila telespettatori in totale, ed entrambe le puntate sono tallonate a dovere anche da “Una voce di notte”, sempre del 2013 con il 36.43% e 10 milioni e 223mila e “Il gioco degli specchi” con il 35.17% e 9 milioni e 948mila telespettatori. “Come voleva la prassi”, in programma in prime time, riuscirà a battere questi dati già eccellenti?

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI “COME VOLEVA LA PRASSI” SECONDA PUNTATA: LEONARDO ATTARD - Nell’episodio de Il commissario Montalbano “Come voleva la prassi” in programma stasera su Rai 1 farà capolino il personaggio di Leonardo Attard: alla festa a cui la ragazza rimasta uccisa ha preso parte c’erano moltissimi notabili, e Montalbano dovrà inevitabilmente avvicinarsi a quel mondo. Il nostro commissario avrà così modo di conoscere questo giudice in pensione che sta pian piano analizzando tutti i casi a cui ha preso parte, per controllare di volta in volta che le sue faccende personali di quel periodo non abbiamo influenzato in qualche modo il suo giudizio. Un lavoro certosino e una personalità di certo eccentrica, che daranno a Montalbano modo di riflettere e di porsi diversi interrogativi. Il ruolo di Leonardo Attard, in “Come voleva la prassi” è stato interpretato dall’attore Nuccio Vassallo, che già abbiamo avuto modo ammirare all’interno della serie sia nell’episodio “L’odore della notte” (2002), sia ne “Il gioco delle tre carte” (2006). Pronti a rivederlo in scena?

