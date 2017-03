Isola Dei Famosi 2017 / Ed.12, news: tutti contro Raz Degan, Imma Battaglia getta la spugna (oggi, 6 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12, NEWS: TUTTI CONTRO RAZ DEGAN, ANCHE IMMA BATTAGLIA GETTA LA SPUGNA - Si apre una nuova settimana per i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2017, ma i vecchi attriti continueranno a influenzare anche le dinamiche delle prossime puntate. Come sempre, sarà Raz Degan il grande protagonista degli appuntamenti futuri, soprattutto a causa del suo allontanamento dal gruppo e dei continui battibecchi con gli altri naufraghi. Imma Battaglia, che negli ultimi giorni ha avuto modo di approfondire la sua conoscenza con il regista israeliano, ha raccolto le testimonianze degli altri concorrenti, che ormai da settimane cercano di convivere con gli atteggiamenti di Raz Degan senza comprenderli fino in fondo: “Gli dico determinate cose e nemmeno risponde. Come fai ad avere un confronto? Io posso parlarci una volta, due volte, ma poi non gli vado dietro”, ha spiegato Simone Susinna alla nuova arrivata. L'ospite, da parte sua, ha cercato di ricucire quello strappo spiegando a Raz Degan il proprio punto di vista: “Sai, nella vita uno sbaglia, ma noi facciamo i giustizieri o facciamo gli esseri umani?”, e le sue parole hanno colpito profondamente il naufrago solitario, che ha mostrato tutta la sua gratitudine alla nuova arrivata: “Apprezzo molto la preoccupazione che hai per me, ti ringrazio, veramente, sei troppo gentile”. Poco dopo, però, Raz Degan ha abbracciato la sua ospite e le ha rivelato che per lui non è un problema vivere l’avventura dell’Isola dei Famosi in perfetta solitudine. “È difficile interagire con Raz, ho provato in tutti i modi a chiedergli di condividere le cose con gli altri ma ammetto il mio fallimento totale”, ha detto infine Emma Battaglia, che non ha potuto fare a meno di dire la sua anche sulla lite fra Giulia Calcaterra e Raz Degan: “Dovrebbero entrambi fare un passo verso l’altro”.

