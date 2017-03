LA PREDA PERFETTA/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson e Dan Stevens

LA PREDA PERFETTA, IL FILM SU CANALE 5 OGGI 6 MARZO 2017: IL CAST - La programmazione di Canale 5 prevede per oggi, lunedì 6 marzo, la messa in onda del film di genere thriller azione La preda perfetta (titolo originale A Walk Among the Tombstones). Una pellicola americana del 2014 prodotta da una serie di case cinematografiche a stelle e strisce, tra cui la Cross Creek Pictures, la Exclusive Media e la Endgame Entertainment. Il film è stato diretto dal regista Scott Franck per un soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lawrence Block e con sceneggiatura adattata per la versione cinematografica dallo stesso regista. Il montaggio è stato realizzato da Jill Salvitti, le musiche della colonna sonora sono state composte da Carlos Rafael Rivera, la scenografia è di Jonathan Arkin ed i costumi sono stati composti da Betsy Heimann. Nel cast figurano Liam Neeson, Dan Stevens, Body Holbroook, David Harbour e Sebastian Rochè. Andiamo a vedere la trama del film nel dettaglio.

LA PREDA PERFETTA, IL FILM SU CANALE 5 OGGI 6 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nella splendida città di New York. Un agente di polizia di nome Matt Scuder (Liam Neeson) deve fare i conti praticamente tutti i giorni con frequenti problemi di criminalità e spesso si ritrova ad affrontare situazioni al limite e di estremo pericolo. Una situazione che impone a lui ed altri suoi colleghi la necessità di avere un certo self control e di agire in tempi brevissimi individuando la mossa migliore da fare per evitare di essere vittime. Purtroppo, questo essere costantemente sotto stress può comportare delle problematiche e degli errori. Questo è proprio quello che succede al povero Scuder che durante un’operazione di polizia particolarmente rischiosa si ritrova a sparare contro una bambina. La piccola muore sul colpo e questo episodio inevitabilmente finisce per segnare non solo la carriera, ma anche la vita dello stesso Scuder. L’uomo infatti non riesce a resistere allo strazio nel vedere i genitori della bambina distrutti dinnanzi a questa tragica morte e quindi finisce per ritrovarsi in uno stato di forte depressione che lo porta a bere tantissimo diventando un alcolizzato. Scuder decide che è arrivato il momento di chiudere con questo genere di lavoro e quindi rassegna le proprie dimissioni. Mentre tenta di risolvere i propri problemi con l’alcol, Scuder deve anche trovare un mondo per guadagnarsi da vivere e non sapendo fare altro decide di diventare un investigatore privato, tuttavia senza regolare licenza. Scuder viene assoldato da un trafficante di droga per scoprire chi è il responsabile dell’omicidio della moglie. Un compito che Scuder porta avanti in maniera abbastanza brillante tra mille problemi, sparatorie e scontri nei quartieri più malfamati della Grande Mela.

