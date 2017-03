LICENZA DI MATRIMONIO/ Su La5 il film con Robin Williams

LICENZA DI MATRIMONIO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 MARZO 2017: IL CAST - Su La5 oggi, lunedì 6 marzo alle ore 21.10, viene mandato in onda il film commedia Licenza di matrimonio (titolo originale License to Wed). Una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2007 dalla Warner Bros, per la regia di Ken Kwapis, il soggetto scritto Wayne Loyde e Kim Barker con quest’ultimo che si è anche occupato della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Kathryn Himoff, la fotografia è stata curata da John Bailey, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Christophe Bec ed i costumi utilizzati nelle varie scene sono stati disegnati e realizzati da Deena Appel. Nel cast sono presenti Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinski, Eric Christian Olsen, Christine Taylor e Grace Zabriskie. Andiamo a vedere la trama nel dettaglio.

LICENZA DI MATRIMONIO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 MARZO 2017: LA TRAMA - Ben (John Krasinski) e Sadie (Mandy Power) sono due innamorati che, dopo essere stati insieme per alcuni anni, avvertono il desiderio di consacrare il proprio amore convolando a giuste nozze. Come tradizione vuole il matrimonio in chiesa deve essere celebrato nella parrocchia da sempre frequentata dalla sposa. Si tratta di una parrocchia di una piccola cittadina americana molto tranquilla, gestita dal reverendo Frank (Robin Williams) che praticamente ha visto nascere e crescere Sadie accompagnandola in tutti i propri appuntamenti con la religione cattolica, ma non solo. Sadie fa presente al proprio promesso sposo questo suo desiderio di sposarsi nella chiesa che ha sempre frequentato, con Ben che non sembra avere nessun problema ad accontentarla non potendo immaginare neanche lontanamente a cosa stia in realtà andando incontro. Sadie, accompagnata dal proprio amato, si reca quindi nella chiesa del reverendo Frank che riceve i due all’interno della sagrestia. Il prete è molto contento di rivedere Sadie, ma allo stesso tempo gli fa presente l’importanza della loo decisione. In ragione di ciò lui è disposto a sposarli a patto che loro frequentino il suo corso pre matrimoniale al termine del quale, qualora tutto sia andato secondo i canoni, verrà rilasciato un attestato che somiglia tanto ad una licenza matrimoniale. I due innamorati non ci trovano nulla di particolarmente complesso, ed accettano senza problemi. Tuttavia, ben presto il corso di matrimonio si rivelerà essere un vero e proprio incubo con l’amore dei due che viene messo ripetutamente a rischio in ragione di regole molto ferree, continui intromissioni da parte del reverendo Frank nella vita dei due e situazioni di vario genere. Si arriverà un punto in cui per gli eccessi del reverendo i due si convinceranno di non essere fatti per stare insieme ed a pochi giorni dalla data di nozze decidono di lasciarsi. A questo punto toccherà allo stesso reverendo fare in modo di porre rimedio alla vicenda facendo in modo che i due si rendano conto di amarsi tantissimo.

