Luca Tommassini / Notte di terrore: ladri in casa e lo sfogo sui social. Ecco cosa è successo

Luca Tommassini, notte di terrore per il noto coreografo: ladri in casa venerdì sera. Arriva lo sfogo su Facebook - Una notte davvero terribile per Luca Tommassini quella vissuta lo scorso venerdì. Alcuni ladri si sono introdotti nel suo appartamento di Roma mentre il noto coreografo, ultimamente protagonista dello show Dance Dance Dance, era al suo interno. "È stato come un film dell'orrore ho sudato freddo e ho avuto i crampi allo stomaco" ha raccontato Tommassini in uno sfogo pubblicato su Facebook, dove racconta: "All'una di notte sento dei rumori al piano di sotto. Scendo e trovo una delle finestre grandi aperta, spalancata! Do un'occhiata in giro mentre penso che c'è qualcuno in casa. E penso a cosa fare. Chi chiamo? Prendo un coltello? Sento dei rumori dalla camera degli ospiti, quindi torno su in camera mia, chiudo a chiave e metto l'allarme“. I ladri non si sarebbero affatto accorti della presenza del noto coreografo in casa, ecco perchè dopo averlo scoperto sarebbero fuggiti senza neppure portare con se la refurtiva. A questo punto Luca racconta di aver chiamato aiuto: "Chiamo la polizia e dopo venti lunghissimi minuti arrivano in quattro" spiega, raccontando un terribile episodio che inoltre arriva pochi giorni dopo gli annunci di Adriano Celentano e l'aggressione subita da Roby Facchinetti. Il coreografo conclude il suo sfogo con un tocco di ironia: "La prossima volta mentre li aspetto gli faccio vedere i video che ho fatto con Madonna e Michael Jackson, tanto quelli piacciono a tutti...".

