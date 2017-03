MAJOR CRIMES 5/ Anticipazioni puntata del 6 marzo 2017: Sharon risolverà il mistero per Buzz?

MAJOR CRIMES 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 6 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Major Crimes 5, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Tutte le donne di Bo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Maggiori viene chiamata ad indagare sull'omicidio di un poliziotto, Drew Hudson, che viene ritrovato con diverse quantità di droga addosso. La casa è stato affittato dalla società cinematografica guidata da Bo McLaren (Brian Hallisay) e dopo averlo incastrato, scoprono a Lisa Cornell che aveva pagato Hudson per convincerlo a smettere di vendere droga alle attrici. Parla in particolare di due ragazze, morte per overdose proprio a causa della droga di Drew. Entrambe le vittime erano appena 18enni e sono morte subito dopo il loro compleanno. Grazie all'ex fidanzato di una delle due ragazze, la squadra scopre che Bo aveva ingaggiato Madeleine prima della maggiore età e che l'aveva incontrata a cena, facendole credere di essere speciale. Scoprono inoltre che Madeleine ha incontrato Hudson all'aeroporto e che il detective sfruttava la ragazza per incastrare Bo, ma senza informare i superiori. A quel punto, la squadra conclude che Hudson non era corrotto come pensato all'inizio, ma Sharon (Mary McDonnell) ne approfitta per far capire a Buzz (Phillip P. Keene) cosa comporta agire da solo senza il supporto dei colleghi. Durante l'interrogatorio, Bo si rifiuta di ammettere di aver mai assunto droghe o averle fornite alle ragazze, ma rivela che Liz (Amanda Clayton), la sua collaboratrice, potrebbe aver dato qualcosa alle attrici per sbloccare la loro ansia da prestazione. Sharon decide quindi di sfruttare questo particolare ed impone a Bo di attirare Liz in una trappola. Più tardi, Sharon decide di parlare a Rusty (Graham Patrick Martin) che ha visto la madre biologica il giorno prima e che ha scoperto di essere incinta. La preoccupazione di Sharon Beck (Ever Carradine) è che il bambino possa essere di Gary (Daniel Buran) e Sharon crede che ora la donna sia più responsabile. Rusty invece pensa che n non sia così, anche se la madre lo spinge a pensare solo al bambino e gli annuncia che quella sera, Sharon gli farà visita per parlargli. Provenza (G.W. Bailey) avvisa poi il Capitano che la trappola ha funzionato e arrestano Liz durante l'acquisto di droga. Anche se lo spacciatore cerca di fuggire, Julio (Raymond Cruz), Tao (Michael Paul Chan) e Andy (Tony Denison) riescono a bloccarlo. Dopo alcune pressioni su Liz, la squadra riesce a collaborare per incastrare il barista, Brady (Corey Craig). La donna invece rivela che tutto è partito da Bo, che era a conoscenza del fatto che venivano fornite della metanfetamine alle ragazze. Non sapeva tuttavia che se avessero assunto anche degli antidepressivi sarebbero andati in overdose. Madeleine invece aveva iniziato a sentirsi male per via di un'allergia e dopo essere andata nel pallone, l'ha riportata all'hotel da Gary. Quest'ultimo quindi aveva capito che Madaleine era un'informatrice di Drew e che in seguito il detective aveva cercato di stringere un accordo con lei per incastrare Bo.

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 3 "AFFARI ESTERI" - Un presunto affiliato dell'ISIS pubblica sul web un video in cui viene mostrata l'esecuzione di un militare americano, avvenuta mediante decapitazione. L'FBI chiede alla Maggiori di collaborare al caso, perché crede che il delitto sia avvenuto all'interno di Los Angeles. Grazie alla guida sapiente di Sharon, gli agenti scoprono l'identità della vittima e che si tratta di un veterano che ha combattuto la guerra in Iraq. Nonostante tutti gli indizi portino a pensare che il responsabile si tratta realmente di un terrorista, Sharon è convinta che ci possa essere sotto qualcosa di diverso. Intanto, il Capitano Rayder scopre anche che potrebbe aiutare Buzz riguardo ad un video che rappresenta una prova negativa per il duplice omicidio del padre e dello zio.

