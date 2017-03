Ornella Muti in ospedale / Incidente per l'attrice: lussazioni e fratture per lei, parola di Naike Rivelli

ORNELLA MUTI IN OSPEDALE, Naike Rivelli annuncia sul web la difficile notte della madre: "Braccio rotto e lussato dopo un incidente!" - Non è stata una domenica facile per Ornella Muti e per sua figlia Naike Rivelli. La nota e amata attrice in queste ore è infatti in ospedale e in convalescenza per essersi rotta un braccio oltre ad aver riportato una lussazione nella stezza zona del corpo. A darne la notizia è stata appunto suo figlia, Naike, che con un breve video postato sui social ha mostrato alcuni scatti che testimoniano la difficile gionata prima al pronto soccorso e poi in ospedale con la madre che porta il braccio ingessato. "Una notte davvero difficile quella appena trascorsa" ha poi scritto stamattina ancora Naike, mostrando Ornella Muti ancora in convalescenza nel letto d'ospedale. L'attrice sta ricevendo in queste ore tantissimi messaggi di solidarietà dai fan e non solo per il brutto incidente che al momento la costringe a letto, mentre Naike assicura che aggiornerà tutti in merito delle condizioni di salute della madre con ulteriori scatti o messaggi social. Intanto sul web ancora ci si chiede cosa sia capitato di preciso ad Ornella Muti, visto che oltre a scrivere "Mamma col braccio rotto e lussato", la Rivelli non ha specificato che tipo di incidente è capitato a sua madre.

