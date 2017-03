Oroscopo / Paolo Fox, previsioni di oggi 6 marzo a LatteMiele: Acquario, Ariete, Leone e tutti gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 6 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi lunedì 6 marzo 2017. Sicuramente l'Ariete si troverà in situazioni imbarazzanti da affrontare per diversi motivi. Il Toro questa settimana la inizia con grande stile e un cielo pieno di belle cose che porterà a delle ottime sensazioni in campo sentimentale. I Gemelli dopo i rallentamenti degli ultimi mesi c'è la voglia di capire cosa accadrà nei prossimi mesi. In amore potrebbero esserci dei guai con agitazione e anche qualche rottura imprevista anche di una storia magari solida. Il Cancro invece vive di grande equilibrio di solito, ma in questo periodo fa davvero molta difficoltà a ottenere le certezze che da diverso tempo si erano costruite con fatica e dedizione in quello che si faceva. Il Leone vive di discussioni con tanti problemi e alcuni problemi di troppo. Bisogna ritrovare la calma per riuscire a portare diverse situazioni al loro posto. Staremo a vedere come andranno le prossime giornate e se saranno burrascose come oggi

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: colpa di alcune situazioni imbarazzanti da affrontare. Chi si è messo in gioco in nuova attività può essere un po' nervoso. Adesso deve fare i conti con una condizione affettiva importante che prevede qualche discussione. Toro: questa settimana si apre in grande stile. È un bel cielo per avere nuovi legami sentimentali. Chi ha già una bella storia da anni la potenzia, soprattutto quelli che vogliono e possono avere un figlio. Qualcuno ha già avuto, altri avranno, delle soddisfazioni. Pensieri che riguardano la casa, chi può permettersi di lavorare un po' meno ora darà spazio alla famiglia e ai sentimenti più veri. Gemelli: gli ultimi mesi sono stati di grandi rallentamenti e indecisioni. Probabilmente in questo periodo si chiede cosa farà a maggio ma è tutto molto precario. Questa agitazione se si riversa in amore può creare guai, quindi attenzione. Da giovedì però c'è recupero anche per i sentimenti. Cancro: mantiene l'equilibrio con molta difficoltà. Nell'ambito del lavoro ci sono stati problemi però è forte. Questa è una giornata interessante per le discussioni, per le conversazioni di lavoro, per avere delle buone conferme. Leone: è in questo momento favorevole all'amore. Quelli che sono più attenti ai dettagli possono mettersi in mostra ma non concludere nulla. La giornata di oggi è un pochino pesante dal punto di vista degli impegni, quindi deve prendere tempo e mettere in ordine le cose da fare. Vergine: è arrivato il momento in cui deve accettare anche piccole proposte. Chi deve risolvere un problema di tipo legale o avvicinarsi alla famiglia è un periodo difficile. Può fare molto ma c'è qualcuno che chiude la porta. La giornata di oggi è un po' fiacca quindi è probabile che qualcuno si senta un po' sotto pressione. Bilancia: è piena di iniziative, molte delle quali sono vincenti, ma deve dare spazio alle questioni di lavoro, perché è lì che può avere grande successo o per lo meno decidere. Attenzione solo nei rapporti d'amore perché c'è qualcosa che non funziona o se funziona non è come la si vorrebbe. Nei rapporti di lunga data non bisogna discutere per motivi legati alla famiglia e ai parenti. Scorpione: apre una settimana interessante, deve credere di più nelle proprie capacità. Per il lavoro non c'è molto in questi mesi, però marzo è un mese importante per l'amore. Sagittario: si trova in una condizione di preparazione. questi sono mesi importanti per il lavoro, tra febbraio e maggio qualcuno farà cose molto utili. Se c'è un amore bello, se c'è da portare avanti un progetto l'estate porta consiglio. Le tensioni devono essere tenute sotto controllo, questo marzo porterà anche delle giornate fortunate. Scorpione: ha momenti in cui è molto pensieroso. Ha bisogno di tempo per fare le cose. Purtroppo marzo non è un mese di risposte per l'amore e anche il lavoro sembra un po' sottotono. Ci vuole un po' di pazienza, tornerà il tempo stabile. Acquario: apre la settimana in maniera brillante. C'è una discreta vitalità che permette di gestire alcune iniziative con più attenzione. Questo è un periodo importante dal punto di vista lavorativo. Marzo è un mese molto interessante per i sentimenti. Pesci: hanno una forza eccezionale. L'amore può essere molto intrigante, bene anche il lavoro. Chi ha una storia nata da poco la deve coltivare, tutto ciò che non vale andrà chiuso. Questioni legali in via di risoluzioni.

