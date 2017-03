POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso: quali saranno i servizi di oggi, 6 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 6 MARZO 2017) - Barbara D'Urso dà il via ad una nuova settimana in compagnia di Pomeriggio 5 oggi, lunedì 6 marzo 2017: in attesa di scoprire di che cosa si occuperà più tardi la presentatrice, diamo uno sguardo a quello che è successo venerdì scorso. La puntata ha toccato diversi argomenti tra cronaca, intrattenimento e gossip. Il primo servizio andato in onda riguarda il giallo di Sara Capoferri, una donna di 36 anni residente nella provincia di Brescia, madre di una ragazzina di sedici anni. La donna era scomparsa da ormai una settimana, senza lasciare alcuna traccia: fortunatamente, nei giorni seguenti, il caso è stato risolto e la donna è tornata a casa. Barbara D'Urso si è occupata anche del caso di Sara Di Pietrantonio, ed è tornata a discutere di maltrattamenti ai pazienti in alcune strutture sanitarie, illustrando una situazione verificatasi a Voghera. Un'altra tra le notizie più recenti riguarda invece il furto ai danni di Roberto Facchinetti, il padre di Francesco. Il furto è avvenuto domenica mattina verso le 11.30 circa. Tutto ciò ha destato la furia di Francesco, il quale si è sfogato sui social network parlando di Stato e difesa, che qualora lo Stato non fosse in grado avrebbe garantito da se la propria difesa personale. L'uomo ribadisce che si trova favorevole alla legittima difesa. Infine, Pomeriggio 5 ha ospitato i coniugi Varrese: i due attendono una figlia, che nascerà tra circa dieci giorni. Un servizio ha ripercorso i momenti salienti della loro grande attesa. Su quali temi verterà il nuovo appuntamento previsto per oggi?

