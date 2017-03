PRESADIRETTA/ Anticipazioni 6 marzo 2017: vita dei disabili, strage di Garissa e intervista a Benoit Hamon

PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 6 MARZO 2017: LA VITA DEI DISABILI IN ITALIA - PresaDiretta torna oggi su Rai3 alle 21.15 con una nuova puntata e due diverse inchieste. La prima s'intitola "Lasciati soli" ed è stata realizzata da Giuseppe Laganà e Alessandro Macina. I riflettori del programma condotto da Riccardo Iacona si concentreranno sulla vita dei disabili in Italia, spesso vissuta come un percorso ad ostacoli. Attualmente sono circa 4 milioni, cioè il 6,7% della popolazione, ma i numeri sono in crescita. PresaDiretta compirà, dunque, un viaggio da Nord a Sud per raccogliere le testimonianze dei disabili e dei loro parenti che si sentono lasciati soli dallo Stato. Quest'ultimo destina, infatti, pochi soldi per le disabilità: la spesa media pubblica per ogni disabile è di 8 euro al giorno. Ma si sente innanzitutto il bisogno di politiche nazionali che uniformino servizi e assistenza, visto che le risorse cambiano a seconda della regione o addirittura dell'Asl. E così allora le famiglie finiscono col farsi carico dell'assistenza e delle cure, spendendo, nel caso delle malattie degenerative come l'Alzheimer, circa 8 milioni l'anno in totale. PresaDiretta si focalizzerà anche su altri aspetti, come quello dell'inclusione professionale: l'85% dei disabili non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro. Non vanno meglio le cose con l'inclusione scolastica. Il conduttore Riccardo Iacona intervisterà in studio Gianluca Nicoletti, giornalista, conduttore radiofonico e scrittore di diversi libri sull'esperienza di genitore di un ragazzo autistico. Ha anche realizzato il docufilm "Tommy e gli altri".

PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI DEL 6 MARZO 2017: LA STRAGE DI GARISSA E L'INTERVISTA A BENOIT HAMON -La seconda inchiesta di PresaDiretta, il programma condotto su Rai3 da Riccardo Iacona, si occuperà di terrorismo. L'approfondimento "Garissa", curato da Angeo Loy, racconterà uno dei più sanguinari attentati del continente africano, avvenuto nella cittadina a nord del Kenya il 2 aprile del 2015. Un commando di terroristi di Al Shabaab entrarono quella mattina nel campus universitario per fare una vera e propria strage. Agirono indisturbati nelle aule di una delle università africane più frequentate: 143 studenti morirono crivellati di colpi. PresaDiretta, dunque, trasmetterà un reportage del Kenya e le testimonianze emozionanti di quella strage. Della rubrica "Iacona incontra" sarà protagonista Benoit Hamon, candidato all'Eliseo per il partito socialista francese. Considerato il Bernie Sanders francese, ha battuto a sorpresa al secondo turno delle primarie l'ex ministro dell'Interno Valls, che era dato per favorito. Idolo dei giovani, Hamon ha un programma ricco di ideali alternativi a quelli delle sinistre che governano in Europa.

