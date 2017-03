QUINTA COLONNA/ Anticipazioni e servizi puntata 6 marzo: Loreto Mare e sicurezza

QUINTA COLONNA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 MARZO 2017: LORETO MARE E SICUREZZA - Paolo Del Debbio torna sul piccolo schermo di Rete 4 stasera, lunedì 6 marzo 2017, con una nuova puntata di Quinta Colonna: la trasmissione a cura di Raffaella Regoli si occuperà nuovamente dell’operazione anti-assenteismo che è stata portata vanti presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove al momento 94 persone risultano indagate. Verranno portare all’attenzione del pubblico tutte le ultime novità in merito alla vicenda, a ci si soffermerà in particolare su alcune perquisizioni che hanno avuto come oggetto alcuni esami radiologici portati a termine nella struttura. Come si legge su Repubblica, nei giorni scorsi non sono mancate alcune manifestazioni di violenza presso il Loreto Mare: una bomba carta è esplosa nei pressi di una macchina della tac mobile, e la paura nei corridoi è tanta. Ma la situazione all’ospedale di Napoli non sarà l’unico argomento al centro della serata: Paolo Del Debbio si concentrerà anche sulla recente denuncia pubblica fatta da Celentano e Claudia Mori, senza tralasciare il messaggio affidato ai social da Francesco Facchinetti, dopo che un uomo si è introdotto in casa di suo padre.

© Riproduzione Riservata.