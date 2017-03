Rosa Perrotta / Uomini e Donne, la nuova tronista fidanzata? Prima segnalazione all'alba del debutto in tv

Rosa Perrotta, Uomini e Donne anticipazioni: nuova tronista nei guai? Spunta una segnalazione scomoda - Bella, mediterranea, caparbia e intelligente: queste alcune delle caratteristiche di Rosa Perrotta, nuova tronista di Uomini e Donne che esordisce oggi su Canale 5. Pronta ad affiancare Desirèe Popper al Trono Classico, Rosa ha però attirato su di sè già le prime critiche. Tutto nasce infatti da una segnalazione abbastanza scomoda che vorrebbe la nuova tronista già fidanzata e quindi sul trono solo per ottenere visibilità. Il profilo Instagram 'le_perle' porta infatti a galla alcune segnalazioni di persone della stessa città di Rosa che avrebbero visto la nuova tronista insieme al suo fidanzato storico fino ad una settimana prima l'arrivo al trono di Uomini e donne. Il ragazzo in questione si chiamerebbe Evaristo e apparterrebbe ad una figlia anche molto in vista. Sono in molti sul web a stupirsi di questa novità e tutti testimoniano che Rosa ed Evaristo, oltre a stare insieme da molti anni, potrebbero essersi messi d'accordo per ottenere visibilità.

Rosa Perrotta, Uomini e Donne anticipazioni: nuova tronista già fidanzata? Nella prossima registrazione la verità - Un colpo di scena che fa sicuramente partire l'avventura di Rosa Perrotta a Uomini e Donne non proprio con il piede giusto. Una questione che sicuramente, nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne, sarà portata a galla e troverà la spiegazione della nuova tronista che intanto si è detta più che pronta a trovare il grande amore nel noto studio di Canale 5. "Se riesci a farmi aprire e a conquistare la mia fiducia, io non ti tradirò mai. - ha infatti annunciato nel corso del suo video di presentazione a Uomini e Donne, dove ha ancora raccontato - Una cosa che proprio non mi piace del mio carattere è l'eccessiva intransigenza che ho verso me stessa, non mi permetto quasi mai di sbagliare. Forse dipende dall'educazione che ho ricevuto dai miei genitori, che sono le persone che più amo al mondo". Rosa è sicuramente una ragazza che sa bene ciò che vuole, ma come verrà presa dai suoi corteggiatori questa segnalazione?

