Rudy Zerbi/ Amici 2017, il pubblico lo impallina: tutta colpa di Rosario Canale!

Amici 2017, pioggia di critiche per Rudy Zerbi dopo lo speciale di sabato 4 marzo: tutta colpa dell'allievo Rosario Canale! - Piovono critiche per Rudy Zerbi dopo lo speciale di Amici di Maria De Filippi andato in onda sabato 4 marzo. L'insegnante di canto, dopo la sfida de Lo Strego che è riscito a conquistare la prima maglia del serale, ha deciso di salvare Rosario Canale. Si tratta del cantautore ultimo entrato nella scuola più amata d'Italia, che probabilmente sarebbe uscito se Rudy non avesse opposto il suo "lo salvo". Un gesto che continua però ad avere conseguenze, visto che sul web fioccano le polemiche. Buona parte pubblico non è affatto d'accordo con la decisione di Zerbi di salvare Rosario che sembra non essere ancora riuscito a fare breccia e a convincere i telespettatori di Amici, evidentemente affezionati a ragazzi che sono "in scena" da molto più tempo. Questo è il motivo per il quale sui social sono apparsi numerosi commenti di dissenso.

Amici 2017, Rosario Canale non ha ancora conquistato il pubblico: è polemica per il salvataggio di Rudy Zerbi - Ed ecco infatti che su Twitter si leggono frasi come: "Rosario sei costante" Ovvio che lo è, sta lì da due settimane. Gli altri in tre mesi è normale che abbiano avuto alti e bassi" e ancora "Rudy Zerbi non solo hai fatto perdere Ale Gaudino (allievo della scorsa edizione, ndr), ma ora hai fatto rimanere Rosario nella scuola. Lista nera a vita!" oppure "Rosario salvato, ma che critieri hai usato Rudy?". Sono questi soltanto alcuni dei tweet di disaccordo dei telespettatori di Amici di Maria De Filippi, alcuni dei quali sperano che si tratti solo di una scelta rinviata. Purtroppo Rosario non è riuscito in questo poco tempo a conquistare l'apprezzamento di buona parte del pubblico a casa, che sembra appunto preferire cantanti che hanno avuto molto più tempo per affermarsi sia vocalmente che caratterialmente. Il pubblico ha infatti già i suoi preferito e purtroppo Rosario non rientra tra questi. La commissione sarà concorde la prossima volta?

© Riproduzione Riservata.