SIMONE MONTEDORO/ L'attore di Don Matteo diventa una star a Ballando con le Stelle con Alessandra Tripoli

SIMONE MONTEDORO, L'ATTORE DI DON MATTEO DIVENTA UNA STELLA A BALLANDO CON LE STELLE INSIEME AD ALESSANDRA TRIPOLI. L'INTERVISTA - Simone Montedoro è tra i protagonisti assoluti della nuova edizione di Ballando con le stelle insieme ad Alessandra Tripoli. L'attore, noto per il ruolo di Giulio Tommasi in Don Matteo, ha rilasciato una lunga intervista a VelvetGossip.it in cui ha svelato: "Prima di questa avventura avevo timore perchè vedevo che tutti fingono di stare male e poi invece tirano fuori una grinta che non ti aspetti, soprattutto gli sportivi". Grandi complimenti Simone Montedoro li fa alla sua insegnante Alessandra Tripoli: "In sala prove è lei che comanda ed è giusto che sia così, perchè ogni tanto sono indisciplinato infatti a volte non ce la faccio. E' molto umana Alessandra, se dovessi darle un voto come insegnante le darei dieci e lode, umanamente però gli darei venti". Simone Montedoro poi si pone un obiettivo: "Voglio vincere. Poi vorrei far capire ai giovanissimi che ballano musica strana e rumorosa che è bello fare i latini americani o i balli standard".

SIMONE MONTEDORO, L'ATTORE DI DON MATTEO DIVENTA UNA STELLA A BALLANDO CON LE STELLE INSIEME AD ALESSANDRA TRIPOLI - Simone Montedoro è uno dei protagonisti di questa stagione di Ballando con le stelle talent show condotto da Milly Carlucci al sabato sera su Rai Uno. Nelle prime due puntate di questa stagione, dove sta gareggiando insieme alla bravissima e bellissima Alessandra Tripoli, Simone Montedoro è riuscito a raccogliere solamente consensi e imponendosi tra i migliori del programma. Nella prima puntata Simone Montedoro è riuscito a ottenere con la sua compagna il bonus per la successiva in uno scontro con Fabio Basile e Anastasia Kuzmina. Nella seconda puntata invece l'attore si è salvato direttamente riuscendo a dimostrare la sua bravura e competenza in un campo diverso dal suo. L'attore è diventato famoso soprattutto grazie al ruolo di Giulio Tommasi in Don Matteo serie televisiva targata Rai che vede tra i protagonisti Terence Hill, Nino Frassica e Flavio Insinna riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

© Riproduzione Riservata.