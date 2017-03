STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La preda perfetta e gli X-Men (lunedì, 6 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 6 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, le reti Mediaset hanno strutturato un palinsesto completo e molto variegato. I telespettatori avranno a disposizione un'ampia scelta di programmi che variano per genere e tipologia. L'azione padroneggia la prima serata di Canale 5 e Italia 1 con i film La preda perfetta e X-Men, Giorni di un futuro passato, mentre su Rete 4 viene trasmesso un programma di approfondimento. La5 e Iris propongono anche film ma di genere diverso perchè uno propone la commedia e l'altro il poliziesco, Italia 2 e Top Crime si dedicano invece alle serie tv. Dopo questa breve sintesi passiamo al dettaglio della programmazione.

Su Canale 5 alle 21.10 andrà in onda il film d'azione La preda perfetta ispirato al romanzo Un'altra notte a Brooklyn. La pellicola, diretta da Scott Frank, è incentrata attorno alla storia di un ex agente di polizia che dovrà risolvere un caso di omicidio nei sobborghi di New York. A seguire, in seconda serata alle 00.30, l'approfondimento giornalistico del Tg5. Italia 1, dalle 21.10 propone X-Men, Giorni di un futuro passato, film d'azione, il settimo della saga, con Hugh Jackman, Miachel Fassbender e Jennifer Lawrence. In seconda serata dalle 23.45 appuntamento con Tiki Taka, la rubrica sportiva condotta da Pierluigi Pardo. Gli ospiti in studio commenteranno le recenti notizie relative al campionato di calcio di serie A. Su Rete 4, Paolo Del Debbio presenta il programma d'attualità Quinta Colonna. A seguire, dalle 00.30, nuovo appuntamento con Terra, programma d'approfondimento d'attulità condotto da Toni Capuozzo e Sandro Provvisionato. Su La5, per gli amanti del grande cinema, verrà trasmesso il film commedia Licenza di Matrimonio con Robin Williams e Mandy Moore. La pellicola racconta l'esilarante storia di Ben e Sadie, costretti dal reverendo Frank a seguire uno speciale corso pre matrimoniale per poter celebrare le nozze dei due giovani. Su Mediaset Extra, dalle 21.10, andrà in onda la replica del programma d'intrattenimento Le Iene Show. Iris, alle 21.00, propone il film poliziesco Defiance - I giorni del coraggio basato su vicende reali raccontate nel romanzo Gli Ebrei. Il film è interpretato da Daniel Craig, Liev Schreiber e Jamie Bell. Su Italia Due dalle 21.10 andranno in onda gli episodi 4-5-6 della nona stagione di The Big Bang Theory. Su Top Crime alle 21.10, appuntamento con gli episodi 1 e 2 della seconda stagione di Major Crime.