STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano e Presadiretta (6 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 6 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, il palinsesto delle reti Rai offre un ventaglio di proposte molto ricco. Si parte da Rai 1 che manda in onda un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, Rai 2 manda in onda un film del 2014 dal titolo Transcendence diretto da Wally Pfister e Rai 3 è invece occupata dal programma di inchiesta Presa Diretta. Rai Movie e Rai Premium dedicano la prima serata ai film dal genere giallo e western mentre su Rai 5 va in onda un documentario teatrale. Dopo questa breve anticipazione passiamo al dettaglio della programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno ci sarà un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, il telefilm con Luca Zingaretti, che dopo tante stagioni ancora non perde smalto, coccolando il suo zoccolo duro di fans. Questa puntata si intitola Come voleva la prassi: in un palazzo di via Pintacuda viene ritrovato il cadavere di una ragazza che indossava solo un accappatoio. Le cose non sono mai come sembrano, e il commissario Montalbano si ritroverà fra festini di droga e insospettabili professionisti dell'alta borghesia. A seguire, sempre su Rai Uno, Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa che approfondisce i fatti del giorno. Su Rai Due alle 21.20 andrà in onda Transcendence di Wally Pfister, film del 2014 che vede protagonista il bravissimo Johnny Depp nei panni di un ricercatore specializzato nell'intelligenza artificiale. Lo studioso muore in un brutale omicidio, così per far sì che continui a vivere, sua moglie Evelyn (Rebecca Hall) lo colloca nella macchina da lui ideata per l'Intelligenza Artificiale. Ma non tutto andrà come dovrebbe e la macchina avrà degli sviluppi inaspettati. In seconda serata, alle 23.20, Rai Due trasmetterà il film Gone - Scomparsa, thriller del 2012 che vede come protagonisti Amanda Seyfried e Daniel Sunjata. Amanda cercherà di trovare chi ha rapito sua sorella seguendo la pista dello stesso serial killer che anni prima aveva rapito lei. Su Rai Tre, alle 21.15, andrà in onda una nuova inchiesta del programma di Riccardo Iacona, Presa Diretta. Questa volta il tema è la disabilità. L'Italia si colloca agli ultimi posti fra i Paesi Europei per spese a sostegno della disabilità, il che provoca non pochi disagi alle famiglie e ai pazienti. Attraverso i servizi e le interviste, Presa Diretta svela questo mondo sommerso e dimenticato dai più. La seconda inchiesta si concentrerà sulla strage di Garissa, avvenuta in Kenya il 2 aprile del 2015, ormai già dimenticata fra le innumerevoli notizie di cronaca. In seconda serata, alle 23.15, sempre su Rai Tre, ci sarà una nuova puntata del programma La Grande Storia, ideato da Luigi Bizzarri e Nicola Bertini. Questa puntata mostrerà le immagini di repertorio su la guerra di Mike e Angelo Lombardi, l'amico degli animali. Su Rai 4 invece i telespettatori troveranno alle 21.05 il telefilm Vikings, giunto ormai alla quarta stagione, su questo popolo guerriero e nomade. Amori, guerre e tradimenti, in una scenografia memorabile. Un cult all'estero. Documentario teatrale è la proposta di Rai 5, ore 21.15, Dario Fo e Franca Rame, che racconta attraverso filmati e interviste, la vita, la carriera e l'amore di questi due grandi attori e drammaturghi italiani a cui tanto deve il teatro italiano.