STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Walking Dead e Elementary (lunedì, 6 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 6 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky propone si suoi abbonati una serata piena di appuntamenti con un'ampia scelta di opportunità per guardare la tv comodamente dal divano di casa vostra. Tra una vasta scelta di serie tv che Sky ogmi serata propone, questa sera andranno in onda The Walking Dead, Elementary e Billions mentre i film che vengono proposti sui canali dedicati al cinema sono davvero di tutti i generi per accontentare ogni singolo spettatore. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

A partire dal film per tutta la famiglia Ghosthunters, alle 21 su Sky Cinema Family. Un classico della fantascienza che piace ai bambini di tutte le età, trasposizione cinematografica di Tobi Baumann del celebre cartone, il film è del 2015. Per gli amanti dei talent show c'è il secondo episodio della terza stagione di Italia's Got Talent, il gioco in cui si vedono le persone cimentarsi nelle loro specialità per vincere i soldi messi in palio dal programma. A giudicarli saranno Luciana Littizzetto, Frank Matano, Claudio Bisio e Nina Zilli, gli storici quattro giudici che ancora una volta ci regaleranno momenti esilaranti. Per quanto riguarda i film per un pubblico adulto, c'è Attacco al potere 2 di Fredrik Bond Babak, che vede il bel Gerard Butler cercare di sventare l'ennesimo attacco terroristico ai danni dell'Inghilterra. Il film del 2016, aveva riscosso un discreto successo al botteghino, pur non eguagliando il primo della serie. Su Sky Cinema Passion alle 21 abbiamo una romantica commedia del 1996, L'amore ha due facce, che vede una seducente Barbra Streisand alle prese con la sua anima gemella, Jeff Bridges, un professore ormai disilluso. Su Sky Cinema Max invece abbiamo un bel film d'avventura, alle ore 21, Il destino di un cavaliere di Brian Helgeland, un classico del genere uscito nel 2001. Per quanto riguarda le serie tv, Sky lunedì 6 marzo offre un'ampia scelta, si va dalla storica Grey's Anatomy alla nuova Billions. Su Sky Fox Life alle 21, andrà in onda l'ultima puntata di Grey's Anatomy dal titolo "Dove sono tutti?", è l'undicesima di questa tredicesima stagione. Che fine ha fatto Alex Karev è la domanda cardine di tutta la puntata. Meredith lo cerca in tutte le carceri e non lo trova, la pratica risulta sospesa, quindi cosa gli sarà successo? Avrà patteggiato con il giudice o no? E dov'è finita Amelia che abbiamo visto scappare di casa nel finale di stagione? La sorella del dottor Stranamore infatti si è resa conto di non essere in grado di affrontare questo patrimonio frettoloso con Owen, e tutto il carico di problemi che ne consegue. Su Fox Crime abbiamo Elementary, alle 21.05. Andrà in onda l'episodio 19 della quarta stagione, dal titolo "La partita di poker". Sherlock Holmes e la sua assistente Joan Watson, si trovano ad indagare su dei furti commessi durante le partite di poker di un club clandestino. Su Sky Atlantic, alle 21.15 andrà in onda Billions, la nuova serie tv di Brian Koppelman e David Levien, uscita nel 2016, andrà in onda il terzo episodio della seconda stagione, nel quale vedremo Axe acquistare una squadre dell'NFL.