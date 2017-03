STEFANO DE MARTINO / News: il ballerino si prepara per il serale di Amici ed anche per il cinema?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL DANZATORE VERSO SUOI PROGETTI? - Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip italiano e, nonostante la dolorosa separazione da Belen Rodriguez, le sue vicende seguitano a catalizzare fortemente l'attenzione dei media. Il ballerino di Amici 16 si sta preparando per il serale in quanto, come ben sapete, anche durante quella occasione in prime time darà il suo prezioso contributo da ballerino professionista e showman. Come dimenticare infatti, le divertentissime gag dello scorso anno con Sabrina Ferilli? L'ex giudice di Amici doveva forzatamente inserirsi dentro una cabina telefonica ed interagire con l'ospite di turno e, tra le altre cose, saltava all'occhio il divertente feeling che aveva proprio con Stefano De Martino. In attesa che le porte del serale si spalanchino agli allievi dell'edizione 2017, Stefano De Martino sta rivoluzionando la sua vita privata, a cominciare dal tatuaggio che aveva sul braccio. Lui e l'ex moglie infatti, si erano tatuati una bella prova d'amore che però, con il tempo e la fine della loro storia, hanno voluto letteralmente cancellare. Ad aprire le danze ci ha pensato Belen, stanca del tatuaggio e considerandolo troppo grande e antiestetico. Successivamente è stato il turno di Stefano De Martino e, anche se la notizia in sé è decisamente comprensibile, il gesto ha scatenato nuovamente il mondo del gossip così come uno scatto su Instagram con tanto di sigaretta tra le labbra e aria da bello e dannato: il campano debutta al cinema? Stefano ha accompagnato l’immagine con una didascalia: “Ciak, si gira” ma, non è forzatamente attribuibile al mondo del cinema, non trovate? Non ci è dato sapere se Stefano stia tentando o meno anche la carriera di attore ma, dalla passione che nutre per il suo lavoro, sicuramente potrebbe portare a casa ottimi risultati: cosa ne penserà Maria De Filippi?

