STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi ci saranno nella puntata di oggi, 6 marzo 2017? Il riassunto di sabato

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 6 marzo 2017) - Torna questa sera, lunedì 6 marzo 2017, il consueto appuntamento con Ficarra e Picone con il Tg satirico Striscia la notizia. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo nella puntata conclusiva della settimana per il notiziario satirico di Canale 5. Mister Neuro, ovvero Charlie Gnocchi, a Roma documenta l'esistenza di un nuovo asilo, di recente costruzione, ma mai aperto mentre i bambini sono in una struttura fatiscente. Pinuccio, inviato pugliese, sempre accompagnato dalla voce di Sabino, è a Manfredonia per la protesta dei lavoratori di uno stabilimento che trasforma il vetro. Come ogni sabato Cristina Gobetti, con la sua rubrica Occhio al Futuro, continua a esporre i vantaggi di Watson, l'intelligenza artificiale. Si vede come l'impiego di questa tecnologia aiuta i patologi nella diagnosi di patologie che trasformano i tessuti, come il cancro. Questo permette agli oncologi di effettuare terapie mirate e personalizzate, dato che il ricco database di Watson viene costantemente aggiornato con le ricerche effettuate in tutto il mondo. Luca Sardella con la sua rubrica Speranza Verde è nella Valle dei Templi in provincia di Agrigento per la fioritura dei mandorli. Le mandorle sono di gran moda nelle nuove diete visti i loro numerosi benefici, vivono un revival quelle siciliane e pugliesi per l'assenza di aflatossine rispetto a quelle straniere. A Reggio Emilia, il mago Casanova documenta come molto vicino alle abitazioni ci sono delle stazioni di rifornimento dei treni. Per l'inquinamento dell'aria e per quello acustico tutto ciò sarebbe illegale. Dalla Sardegna Christian Cocco a Cagliari sulla Terrazza di Porta Palazzo, documenta l'ascensore fermo, e ancora nei pressi del mercato e della Chiesa di Santa chiara i montascale sempre non funzionanti. Ficarra promuove il tour di Amedeo Minghi per i suoi quaranta anni di carriera e così termina la puntata. Immancabile per la conclusione di Striscia la Notizia "geolocalizzami" la hit cantata dal Gabibbo.

