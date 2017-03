THE WALKING DEAD 7/ Anticipazioni puntata 6 marzo 2017: l'accordo improbabile di Rosita e Sasha

THE WALKING DEAD 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, 6 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "E' giunto il momento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Eugene (Josh McDermitt) viene trasportato al Santuario, dove inizia a temere per la propria vita. Incede a passo lento ed incerto, mentre si guarda attorno e viene confinato in una stanza. Laura (Lindsley Register) gli chiede in seguito se vuole qualcosa da mangiare, mostrandosi gentile, al contrario di quanto avrebbe immaginato. Le sue pretese tuttavia sono al di fuori della portata delle scorte dei Saviors e stranamente rifiuta le patatine solo perché vengono preparate da uno dei lavoratori. Più tardi, ha modo di parlare con Negan (Jeffrey Dean Morgan), che gli ricorda che avrebbe potuto ucciderlo con tutta facilità in qualsiasi momento. Data la sua indiscussa abilità con le armi, gli impone però di lavorare per lui e di fabbricargli dei proiettili. Come segno della sua stima, oltre ad eleggerlo a capo di un'intera divisione, gli offre la compagnia notturna di alcune delle sue mogli. Più tardi, Negan affronta Dwight (Austin Amelio) riguardo alla fuga di Daryl (Norman Reedus) ed accusa l'ex moglie di esserne responsabile. La donna è infatti scomparsa subito dopo quell'evento ed ora è lui a dover rimediare. Prima di lasciarlo partire per cercare la moglie, gli ricorda ancora una volta chi sia e quale sia il suo ruolo all'interno del Santuario. Il primo posto in cui si reca Dwight è la vecchia casa in cui lui e la moglie vivevano un tempo. Il posto è ancora pieno dei loro ricordi, compresa una foto che li ritrae insieme, quando l'Apocalisse non era ancora avvenuta. Trova inoltre un biglietto della donna, che gli comunica per quale motivo ha dovuto aiutare Daryl a fuggire. Crede anche che il suo odio nei confronti dell'arciere fosse dovuto al fatto che gli ricordava continuamente chi fosse. Al suo ritorno al Santuario, Dwight riferisce a Negan di aver ucciso la moglie e fa in modo che le accuse ricadano sul dottore. Intanto, le mogli di Negan, dopo aver trascorso una notte all'insegna degli esperimenti con Eugene, gli chiedono di procurare dei farmaci ad Amber (Autumn Dial). La ragazza è infatti troppo depressa e vuole farla finita, ma ha bisogno del suo aiuto. Una volta ottenuto il materiale, dopo aver mostrato un piglio diverso dallo scienziato remissivo che si è mostrato finora, Eugene si rifiuta di mettere in atto il piano. Ha infatti capito che le donne hanno in realtà intenzione di uccidere Negan e non può farlo. Nel frattempo, il Bad Guy dà una delle sue solite dimostrazioni di potere e getta il medico nella fornace. Ore dopo, Eugene si trova all'esterno a gestire i lavoratori addetti agli zombie e quando Dwight gli si avvicina, hanno modo di parlare brevemente del morso che gli ha dato tempo prima. Conclude comunque che, nonostante entrambi abbiano un'identità, insieme siano Negan.

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 12 "È GIUNTO IL MOMENTO" - Nel nuovo epissodio, la situazione in The Walking Dead 7 cambierà radicalmente. Vedremo infatti Michonne e Rick impegnati nella ricerca di provviste ed avranno modo di trascorrere qualche momento felice insieme. Come successo in passato fra Enid e Carl, i due avranno la sensazione, per un breve periodo di tempo, di trovarsi al di fuori del mondo di distruzione e crudeltà a cui sono abituati. Tuttavia, faranno l'errore di abbassare la guardia mentre si trovano ad un Luna Park abbandonato e verranno attaccati dagli zombie. Dopo essersi rifugiati in un capanno, Rick e Michonne avranno modo di parlare a lungo del loro rapporto ed infine cederanno alla passione. Che cosa succederà invece ad Alexandria? Rosita non accetta di non essere riuscita ad uccidere Negan giorni prima ed ora è intenzionata a portare a termine la missione. Non agirà tuttavia da sola, ma chiederà aiuto all'ultima persona a cui avrebbe mai pensato: Sasha.

© Riproduzione Riservata.