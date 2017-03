TOMMASO ZORZI/ La star di #Riccanza tra serate e nuovi progetti: Hollywood sold out

TOMMASO ZORZI, LA STAR DI #RICCANZA TRA SERATE E NUOVI PROGETTI: LUNA BERLUSCONI CAMBIERÀ I SUOI PIANI? - #Riccanza sbarca all'Hollywood di Milano grazie a Tommaso Zorzi: venerdì sera, infatti, il protagonista del programma di MTV è stato ospite del famoso locale milanese per una festa. Prima di dare inizio alla sua serata, Zorzi è stato intercettato da Real Paparazzi, che lo ha fermato per fargli qualche domanda. «Il locale è sold out» afferma orgoglioso il giovane rampollo, convinto che la sua presenza sarà un ingrediente importante della festa. Zorzi ha fatto una panoramica della sua serata, correndo anche il rischio di perdere il taxi che lo stava aspettando nel frattempo. Elettra Lamborghini, la sua compagna di reality, però non si è unita alla festa: si trova ancora in Spagna, dove sta partecipando alla Casa del Grande Fratello VIP anche per portare alta la bandiera italiana. Durante #Riccanza i due hanno stretto una forte amicizia, non compromessa dalla distanza. Presto tra l'altro potrebbero incrociarsi di nuovo proprio per la seconda edizione del reality di MTV: i fans di #Riccanza vorrebbero rivederlo alle prese con la sua bella vita da figlio di papà, ma non ci sono certezze sulla sua partecipazione. Il suo percorso televisivo potrebbe cambiare, visto che è affiancato da un agente speciale: Luna Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio Berlusconi, produttrice di successo. Clicca qui per il video di Tommaso Zorzi a Real Paparazzi.

© Riproduzione Riservata.