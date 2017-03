TRASCENDENCE/ Su Rai 2 il film con Johnny Depp e Rebecca Hall

TRASCENDENCE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 MARZO 2017: IL CAST - Nella prima serata televisiva di Rai 2 di oggi, lunedì 6 marzo 2017, verrà trasmesso il film thriller - fantascienza Transcendence. Si tratta di una pellicola del 2014 prodotta dalla casa cinematografica della Syncopy Films in collaborazione con la Alcon Entertainment, la DMG Entertainment e la Straight Cup Film, per la regia di Wally Pfister: il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Jack Plagen. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jesse Hall, il montaggio è stato realizzato da David Rosenbloom mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Mychael Danna. Nel cast sono presenti tra gli altri Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman, Cillian Murphy e Kate Mara. Andiamo a vedere la trama nel dettaglio.

TRASCENDENCE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Will Caster (Johnny Depp), noto e molto bravo ricercatore che si occupa di intelligenze artificiali, sta lavorando su di una particolare macchina che coniughi le emozioni dell’essere umano con i robot. Mentre si trova nel bel mezzo del suo lavoro, il dottor Will Caster viene barbaramente ucciso, così sua moglie Evelyn (Rebecca Hall), anche lei ricercatrice, decide di farlo rivivere in qualche modo caricando il suo cervello all’interno di un computer. La cosa però non viene approvata da un suo collega, un certo Max Waters (Paul Bettany) che nutre dei forti dubbi. Tuttavia Evelyn decide di connetterlo alla rete così da poter portare avanti le idee di suo marito. Viene creata, quindi, una sorta di coscienza cibernetica del dottor Caster chiamata La Macchina, che guida passo passo la signora Evelyn. Quest’ultima realizza una base di ricerca in cui, grazie all’utilizzo di robot, vengono fatti una serie di esperimenti per provare a sconfiggere malattie genetiche e rare grazie alla guarigione dei tessuti malati. Le ricerche vanno avanti talmente bene che si inizia a pensare di voler creare una nuova razza umana quasi perfetta. Man mano però che Evelyn e Max vanno avanti con gli esperimenti e man mano che i gironi e i mesi trascorrono, i due ricercatori prendono sempre più consapevolezza di come La Macchina abbia sviluppato in brevissimo tempo delle capacità straordinarie ma che allo stesso tempo la semplice voglia di conoscenza di Will si sia trasformata in un ossessivo desiderio e brama di potere. Decidono allora di agire facendosi aiutare prima con l’FBI e poi con gli stessi nemici anti tecnologici di Will…

