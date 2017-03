UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 6 marzo: Iolanda vuole giustizia per la morte di Antonio

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: IOLANDA AVRA' GIUSTIZIA? - Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 per il primo episodio settimanale nel quale la morte di Antonio tornerà ad essere di grande attualità. Mentre Vittorio sarà ancora spaventato per le minacce subite da Luca, Ornella sarà più che mai convinta che il poliziotto abbia omesso diversi dettagli sulle modalità del cosiddetto incidente. Come avrebbe potuto correre il figlio di Iolanda se proprio quella mattina si era recato in ospedale per una slogatura alla caviglia? E da dove provengono gli evidenti ematomi sul suo corpo? Convinta che l'autopsia verrà fatta in maniera troppo sbrigativa e non porterà ad importanti risultati, Ornella consiglierà a Iolanda di rivolgersi ad un avvocato che possa aiutarla ad ottenere giustizia. Ancora una volta verrà chiamato in causa Niko: sarà dunque lo studio di Enriquez ad occuparsi di questo importante caso? Nel frattempo, il giovane Poggi dovrà fare i conti anche con la complicata situazione che si è venuta a creare con le colleghe: Susanna sembrerà avere dimenticato le recenti incomprensioni, tanto da avere messo da parte le ostilità: il suo desiderio sarà quello di creare una bella amicizia, con il collega. Raggiungerà il suo obiettivo? Per quanto riguarda Beatrice, continuerà a lanciare segnali abbastanza contrastanti a Niko: quali saranno i suoi veri sentimenti per lui?

