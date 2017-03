UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Teresa assiste disperata al funerale di Mauro

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA DISTRUTTA AL FUNERALE DI MAURO - Le puntate spagnole di questa settimana riservano incredibili sorprese per quanto riguarda le sorti di Mauro, vittima della vendetta di Cayetana. Quest'ultima ha deciso che è giunto il momento di liberarsi del rivale una volta per tutte e, dopo avergli teso una trappola, ha fatto in modo che alcuni suoi scagnozzi lo legassero alle rotaie sopra le quali poco dopo è passato un treno. Non sembrano esserci dubbi sulla morte del protagonista maschile della telenovela: la notizia verrà presto riportata da Felipe a Teresa che non potrà fare altro che piangere e disperarsi, sentendosi in colpa per quanto accaduto. La dolce maestra penserà, infatti, che Mauro abbia tentato il suicidio a causa del loro impossibile amore (ricordiamo che Teresa è ufficialmente fidanzata con Fernando). I funerali avranno luogo tra pochi intimi e non potrà mancare la stessa Teresa, che verrà sorretta dalla fedele amica Cayetana. Dunque Mauro uscirà di scena tanto tragicamente? Sarà meglio non dare nulla per scontato...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: URSULA TENDE UNA MANO A CAYETANA - Una vita torna oggi su Canale 5 dopo l'interruzione del sabato e della domenica. Si ripartirà dallo stato di depressione di Cayetana, che faticherà a tornare in sé dopo avere appreso di essere la figlia di Fabiana, una semplice e umile domestica. Per questo resterà chiusa nel suo appartamento in una condizione di totale apatia che non sfuggirà alla sempre presente Ursula. Nessuno come la governante conosce la padrona di casa, per questo proverà a tenderle una mano chiedendole di rivelarle cosa le stia accadendo. Trovandosi di fronte all'ennesimo rifiuto da parte della dark lady, Ursula penserà che Fabiana sia a conoscenza di qualche importante novità e le chiederà informazioni a tal proposito. Ma la domestica non tradirà la figlia, affermando di non sapere cosa stia accadendo a Cayetana. Fino a quando alla fedele Ursula potrà essere tenuta nascosta una simile e importante verità?

© Riproduzione Riservata.