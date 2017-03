UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini e Soleil Sorgè, la coppia si è già formata? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI HA GIA’ SCELTO SOLEIL SORGE’? – Il percorso di Luca Onestini sul trono di Uomini e Donne potrebbe essere arrivato agli sgoccioli. Il tronista, infatti, nonostante l’interesse mostrato per alcune ragazze arrivate in studio per l’appuntamento al buio con Marco Cartasegna, sembra avere occhi solo per Giulia Latini e Soleil Sorgè. Se, tuttavia, il rapporto con la prima si è lentamente raffreddato nel corso di queste settimane, con Soleil ha fatto un passo in avanti. Pur continuano ad avere dubbi sulle reali intenzioni di Soleil, sempre sul patibolo per le sue amicizie famose e la sua voglia di affermarsi nel mondo dello spettacolo, l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese non nasconde il suo reale interesse nei suoi confronti. Il feeling così come l’attrazione fisica sono evidenti e i fans sono sicuri che, nel suo cuore, Luca abbia già fatto la sua scelta. La gelosia mostrata nei confronti di Soleil, infatti, secondo quanto scrivono i fans sui social, rappresenta un chiaro indizio di quella che sarà la scelta ufficiale di Luca. Il bel tronista, dunque, è pronto a lasciare lo studio insieme alla Sorgè? La risposta affermativa di Soleil, tuttavia, non è affatto scontata.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO ASPETTA AL VARCO MARCO, DESIREE’ E ROSA – Marco Cartasegna, Desireè Popper e Rosa Perrotta sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Se il 26enne milanese è già stato protagonista di alcune puntate durante le quali ha dato vita ad accesi battibecchi con Luca Onestini che non sono affatto piaciuti al pubblico, Desireè Popper e Rosa Perrotta si presenteranno a breve. I video di presentazione, tuttavia, già diffusi sul web, non hanno scatenato l’entusiasmo dei fans del programma di Maria De Filippi che speravano di vedere sul trono due ragazze più semplici e soprattutto lontane dal mondo dello spettacolo. I tre tronisti di Uomini e Donne, dunque, sono già attesi al varco. Riusciranno a conquistare l’affetto dei fans o daranno ragione a chi è sicuro di essere di fronte all’ennesimo flop? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

