UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI AL SETTIMO CIELO, LE PAROLE D’AMORE DI EMANUELE MAUTI – E’ amore vero tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia di Uomini e Donne è diventata praticamente inseparabile decidendo di andare subito a convivere esattamente come hanno fatto Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Un amore che sta diventando sempre più forte e che riempie di gioia il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha finalmente trovato quell’amore folle che cercava da un po’ di tempo. Il pallanuotista, infatti, su Instagram, si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per la sua bella fidanzata. “Posso dire di non avere mai provato per una ragazza quello che sto provando per Sonia. Posso dire che non mi sono mai svegliato al mattino e di essere così felice e rimanere così per tutta la giornata! Se qualcuno chiama ciò amore… sono assolutamente innamorato! Ad oggi credo di aver trovato la donna della mia vita! Siamo andati a vivere insieme per viverci al 100%!”, spiega sui social Emanuele.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALESSSANDRO CALABRESE ATTACCA SONIA LORENZINI - Non usa belle parole, Alessandro Calabrese nei confronti di Sonia Lorenzini. L’ex gieffino, infatti, ha rivelato di essere andato a corteggiarlo: “Mi pento di essere andato a corteggiare Sonia Lorenzini. Non mi pento invece di essere andato a Uomini e Donne perché è una trasmissione vera. Non ci sono raccomandati, tutti sono uguali. È un programma molto serio”, ha dichiarato l’ex gieffino ai microfoni di Gossip e Tv. Sonia, però, ha già dimenticato Alessandro ed è felice così, accanto al suo Emanuele Mauti. Il Calabrese, poi, ha ammesso che di fronte ad un’eventuale proposta della redazione, accetterebbe volentieri il trono: “Se arrivano proposte divertenti perché no? Se devo andare a soffrire un’altra volta non mi va. Io non vado in televisione per pensare di cambiare la mia vita perché in realtà non funziona così. A me piacerebbe trovare una donna che mi faccia stare bene, che non mi umili. Se accade in tv o nella vita reale è uguale. Di sicuro non sono ipocrita e accetterei ben volentieri il Trono”.

© Riproduzione Riservata.