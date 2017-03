UOMINI E DONNE GOSSIP / News: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota aspettano il secondo figlio?

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: ALDO E ALESSIA GENITORI BIS? - Aldo Palmeri ed Alessia Cammarota aspettano il secondo figlio? Queste le ultimissime news di gossip in riferimento ad una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. Aldo e Alessia si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi dopo un precedente passato nella trasmissione. Palmeri infatti, faceva parte del trono under dei Ragazzi e Ragazze ed aveva intrapreso una breve frequentazione con Teresa Cilia (prima del suo trono). La Cammarota invece, era una delle corteggiatrici di Francesco Monte che però, scelse di uscire fuori dal programma insieme a Teresanna Pugliese. Aldo e Alessia proprio a settembre erano ritrovati da Queen Mary per raccontare le ultimissime dinamiche matrimoniali. La coppia infatti, dopo le nozze e la nascita del piccolo Niccolò, aveva vissuto un fortissimo momento di crisi con il tradimento da parte di lui. Durante quella occasione, Alessia si dimostrò ancora innamorata di suo marito mentre Aldo faceva notare di aver messo da parte il sentimento. Dopo mesi di crisi, la coppia ha avuto modo di poterci ripensare e di ricostruire nuovamente la relazione d'amore e così, sono tornati insieme per la gioia dei fan. Anche questo bellissimo riavvicinamento, è stato prontamente documentato dal programma e, proprio Aldo e Alessia saranno anche una delle coppie del secondo appuntamento speciale di Uomini e Donne dopo la puntata dello scorso 14 febbraio. Tra le altre news di gossip sul loro conto, si parla anche di seconda gravidanza in quanto, proprio Alessia durante una recente intervista, aveva palesato il suo desiderio di diventare mamma per la seconda volta e quindi, non è da escludere un possibile stato di dolce attesa per l’ex corteggiatrice. Attualmente Aldo e Alessia non hanno risposto alle domande dei fan ma, potrebbe essere per via della classica scaramanzia da mamma in dolce attesa: voi cosa ne dite?

© Riproduzione Riservata.