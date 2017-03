UOMINI E DONNE / Gossip: Cristian e Tara, i fan li vogliono in TV ma non è così semplice…

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CRISTIAN E TARA, I FAN LI ASPETTANO ANCORA DA MARIA - I fan di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto li reclamano come non mai: cosa è successo alla coppia di neo sposini? Scopriamo subito tutte le notizie di gossip legate al patinato mondo del trono classico di Uomini e Donne. Cristian e Tara, nonostante la lontananza dagli schermi TV, sono una delle coppie più amate uscite fuori dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ormai 21 edizioni. Dopo la partecipazione dell'ex tronista all'Isola dei Famosi e il successivo matrimonio, la coppia ha incominciato ad eclissarsi dal mondo della televisione. Non ci è dato sapere se la decisione è frutto dei diretti interessati in quanto, potrebbe palesarsi anche l'ipotesi della mancanza di inviti televisivi. Del resto, Tara e Cristian potrebbero proprio essere ormai ai ferri corti con la redazione di Uomini e Donne dopo la polemica legata al trono di Lucas Peracchi. I fan della coppia però, speravano di poterli rivedere in televisione proprio in occasione della scorsa puntata speciale del 14 febbraio ma così non è stato e, come ben sapete, la coppia sarà grande assente anche del secondo speciale. A quanto pare, la redazione del programma non ha ancora dimenticato le polemiche legate al comportamento di Tara che, da presunta "consigliera", avrebbe ipoteticamente dato delle indicazioni precise a Lucas Peracchi durante il suo percorso alla corte di Queen Mary. La Gabrieletto non si è mai espressa in merito in maniera chiara e quindi, anche attualmente questa faccenda presenta luci ed ombre. I fan della coppia però, sperano di poterli vedere ancora in TV, magari nel corso di una nuova puntata di Verissimo.

