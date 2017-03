UOMINI E DONNE / News e Gossip: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, presentazioni ufficiali

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: SONIA ED EMANUELE, DOPO LA CONVIVENZA LE PRESENTAZIONI UFFICIALI - Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti procedono la loro storia d'amore lontani dalle telecamere del trono classico di Uomini e Donne. La coppia, facendo una scelta assolutamente poco convenzionale, dopo essersi conosciuta ha deciso di viversi pienamente lontana dai riflettori "incandescenti" della corte di Maria. Proprio nelle ultime ore, Sonia ed Emanuele sono ritornati in pista in maniera assolutamente involontaria: cosa è successo? Mario Serpa e Claudio Sona si sono ufficialmente lasciati e così, i fan di Sonia ed Emanuele hanno puntato il dito contro l'ex corteggiatore reo di avere voluto sollevare un putiferio volontario sul trono di Sonia invece di pensare alla sua traballante storia d'amore. Attualmente però, sia Sonia che Emanuele, non hanno rivelato niente in merito, a differenza di Francesco Zecchini, amico dell'ex tronista che ha avuto modo di dire la sua tramite le Instagram Stories. La Lorenzini vuole evidentemente viversi la sua storia d'amore lontana da gossip e pettegolezzi e quindi, dopo la convivenza ufficiale e la dichiarazione pubblica di amore, sono arrivate le presentazioni in famiglia. Durante un pranzo domenicale, la coppia ha avuto modo di fare conoscenza con le rispettive famiglie per piantare (ancor di più) le solide basi della loro relazione d'amore. Proprio di recente Emanuele, si era lasciato andare a delle dichiarazioni fortemente sentite nei confronti della sua attuale fidanzata: “Posso dire di non avere mai provato per una ragazza quello che sto provando per Sonia. Posso dire che non mi sono mai svegliato al mattino e di essere così felice e rimanere così per tutta la giornata! Se qualcuno chiama ciò amore… sono assolutamente innamorato! Ad oggi credo di aver trovato la donna della mia vita! Siamo andati a vivere insieme per viverci al 100%!”.

