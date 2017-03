Una Vita / Anticipazioni puntata 7 marzo: Trini e Ramon di nuovo insieme?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: TRINI E RAMON DI NUOVO INSIEME? - Canale 5 trasmetterà domani una nuova puntata di Una vita nella quale ci sarà spazio finalmente per qualche bella notizia. Dopo la morte di Lourdes, non ci sarà più nessun ostacolo per Trini e Ramon che potranno amarsi alla luce del sole, riprendendo la loro relazione là dove era stata interrotta al momento dell'arrivo della perfida donna. La coppia sarà però preoccupata della possibile reazione di Maria Luisa, già molto provata dai recenti avvenimenti. Ma siamo davvero certi che la giovane Palacios prenderà male questa novità? Anche Victor dovrà subire le conseguenze degli intrighi di Lourdes, facendo preoccupare Juliana per il suo recente comportamento. Il figlio infatti sembrerà essere tornato sulla cattiva strada e avrà una terribile discussione con Susana, accusata di avere aiutato Lourdes a tessere le sue trame sia contro di lui che di tutta la famiglia Palacios. Teresa deciderà di prendere definitivamente le distanze da Mauro, nonostante lui abbia provato a convincerla a dargli un'altra possibilità. Il poliziotto avrebbe voluto lasciare Humilidad, per vivere felice al fianco dell'unica persona che abbia mai amato, eppure all'ultimo momento tornerà indietro sui suoi passi. Nonostante il parere contrario delle amiche, Casilda continuerà a frequentare Martin che le regalerà uno scialle, confermando di avere buone intenzioni nei suoi confronti.

