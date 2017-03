Una vita/ Video replica puntata 3 marzo: Mauro pronto a lottare per Teresa

Una vita, Video replica puntata 3 marzo - Nelle ultime puntate di Una Vita, Cayetana ha scoperto, attraverso i fascicoli, di essere figlia di Fabiana. Questa l'ha portata al punto di non sopportare la presenza della domestica. Intanto, Teresa ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Mauro. La maestra ha preso questa dura decisione dopo aver scoperto che l'uomo è impegnato con Humildad. Cayetana ha accettato la proposta di Leonor e ha scelto di non mandare via da Acacias 38 le domestiche. Martin contento della notizia ha baciato Casilda. Intanto, Ramon continua ad essere preoccupato per Maria Luisa. Per tale motivo, ha chiesto a Leonor di parlare con la ragazza. Nel corso della puntata del 3 marzo, Ramon chiede a Leonor cosa le ha raccontato Maria Luisa. Il Palacios non sa come aiutare la figlia, che nel frattempo ha deciso di cambiare la sua vita. Secondo Maximiliano, Maria Luisa conosce la verità riguardante Lourdes. L'uomo, infatti, consiglia Ramon di parlarne con lei. Ma il Palacios non pensa sia una buona idea, in quanto sa che le spezzerebbe il cuore. Casilda chiede a Martin se sono fidanzati, lui non sa che rispondere. La domestica infastidita gli chiede di schiarirsi le idee. Martin chiede poi l'aiuto a Lolita per un regalo a Casilda. Cayetana non ha intenzione di uscire di casa, in quanto è ancora sconvolta dopo aver scoperto di essere figlia di Fabiana. Ramon parla con Trini riguardo il malessere di Maria Luisa. L'uomo le confessa di pensare che la figlia sia a conoscenza di tutta la verità su Lourdes. Per Trini non ci sono dubbi, Maria Luisa sa tutto. Cayetana è sconvolta e confessa a Ursula di non essere stata amata dalla sua famiglia. La governante le spiega che in cambio lei ha avuto tutto. Ma Cayetana è convinta, ora, che quel tutto non vale quanto l'amore che può dare una madre. Susana non apprezza di vedere Trini già al fianco di Ramon e ne parla con Celia. Mauro ricorda alcuni momenti trascorsi con Teresa e arriva Felipe, a cui racconta di essere diventato un vigile che controlla le strade. Leonor licenzia sua madre e decide di gestire il suo lavoro per conto suo. Intanto, Maximiliano chiede alla figlia di aiutarlo a denunciare il dottore che avrebbe voluto imbrogliare Rosina. Leonor è molto orgogliosa di suo padre e decide di scrivere una lettera per un giornale. Mauro confessa a Felipe di voler lasciare Humildad, per lottare per l'amore di Teresa. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 3 MARZO DI UNA VITA.

