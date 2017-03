Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco si lascia andare, Nino prende tempo (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: ANNA SI LASCIA ANDARE, NINO PRENDE TEMPO (OGGI, 6 MARZO 2017) - Negli ultimi episodi del trono over di Uomini e Donne è stata la storia fra Nino e Anna a catturare l’attenzione del pubblico a casa. I due protagonisti hanno infatti vissuto una serie di alti e bassi soprattutto a causa della gelosia di lui, che ha visto in Giorgio un temibile avversario. Anna, spaventata da questa situazione, ha inizialmente manifestato i proprio timori, soprattutto alla luce del suo passato; in ogni caso, la dama ha più volte evidenziato al sua gratitudine nei confronti del cavaliere, che la fa sentire amata e protetta come non le succedeva da tempo. In questa settimana, Nino e Anna torneranno in tv per raccontare al pubblico tutti gli aggiornamenti sulla loro liaison e, così come rivelano le anticipazioni, le novità saranno particolarmente positive. Nino confermerà infatti di aver trovato in Anna una bella persona, soprattutto ora che ha avuto modo di vederla alle prese con un gruppo di bambini nel corso di una lezione di nuoto. Come se non bastasse, il cavaliere non potrà fare a meno di notare come la dama continui a mantenere tutto il suo fascino anche senza trucco. Non mancheranno, però, anche le incertezze: se da una parte saranno in molti a invitare i due a lasciare lo studio assieme, dall'altra il cavaliere chiederà del tempo per conoscere meglio la sua dama. Nino è l'uomo giusto per Anna Tedesco o l'affascinante protagonista del dating show di Canale 5 dovrà fare i conti con una nuova delusione?

