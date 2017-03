Uomini e Donne/ Anticipazioni: Marco o Luca? Greta lascia lo studio (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GRETA LASCIA LO STUDIO - In questa nuova settimana di programmazione, il salotto di Uomini e Donne aprirà le porte a due nuove torniste, che con le loro dinamiche sentimentali guideranno tutte le vicende future del trono classico, si tratta della brasiliana Desirée Popper, già nota per la sua partecipazione nell’ultima edizione del Grande Fratello, e Rosa Perrotta, una modella con una laurea in management strategico conseguita con il massimo dei voti. Al centro dei prossimi episodi, però, ci saranno anche le vicende di Marco Cartasegna e Luca Onestini, che nelle ultime settimane hanno già avuto modo di scontrarsi più volte a causa di una rivalità che difficilmente riusciranno a mettere da parte. Nei prossimi episodi, Greta continuerà a frequentare entrambi, manifestando ancora una volta una leggera preferenza nel confronti di Luca, ma proprio a causa di ciò Marco farà fatica a fidarsi di lei e, nel corso di un’esterna, non potrà fare a meno di rimproverarla per il suo atteggiamento così ambiguo. Proprio questa ambiguità le sarà fatale, soprattutto quando Martina rivelerà in studio di aver visto la corteggiatrice in un bar in compagnia di un uomo misterioso. Greta non potrà negare l’evidenza e, ammettendolo il suo interesse nei confronti di questa terza persona, lascerà lo studio di Uomini e Donne. Dopo il ritiro di Greta arriverà la pace fra Marco e Luca?

