Uomini e Donne/ Oggi, quale Trono va in onda? Trono Classico, arrivano due nuove troniste! (oggi 6 marzo 2017)

Uomini e donne, oggi, anticipazioni: quale trono va in onda? Trono Classico, arrivano le due nuove troniste: Desirèe e Rosa in studio (oggi 6 marzo 2017) - Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne davvero ricca di novità. Oggi va infatti in onda il Trono Classico che vede la presentazione di ben due nuove troniste. Il trono si fa infatti in quattro, visto che accanto a Luca Onestini e Marco Cartasegna arrivano Desirèe Popper e Rosa Perrotta. La prima è un volto che il pubblico di Canale 5 già conosce: il video di presentazione infatti ci svela che l'abbiamo conosciuto nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello e, ultimamente, ha tentato l'accesso all'Isola dei Famosi ma è stata battuta da Giulia Calcaterra. Oggi è pronta a trovare il vero amore a Uomini e Donne. L'altra non è un volto altrettanto noto, anche se qualcuno la ricorda per aver partecipato e vinto ad una puntata di Veline. Allora era però bionda, oggi invece torna in tv da mora. La bellezza di entrambe è subito apprezzata in studio da molti, in primis da Jack Vanore che ne nota anche la grande somiglianza.

Uomini e donne, oggi, anticipazioni: quale trono va in onda? Trono Classico, Luca e Marco fanno pace: tutto grazie a Greta... (oggi 6 marzo 2017) - Ecco scendere per loro un pò di corteggiatori, alcuni dei quali già conosciuti a Uomini e Donne qualche anno fa. Inizia a presentarsi qualcuno e Rosa svela di conoscerne due, ma li tiene per ora. Un corteggiatore attira l'attenzione per il suo cognome, De Filippi, infatti in studio si scherza e nasce qualche battuta. L'attenzione passa così ai tronisti Luca e Marco e dall'esterna con Greta. Cartasegna ha infatti deciso di uscire nuovamente con lei, ma in esterna lui la ammonisce per le banalità dette e per il suo comportamento ambiguo che gli impedisce di avvicinarsi. Anche Luca voleva uscire con lei, ma dopo aver saputo che Greta è uscita anche con Marco ha preferito evitare. In studio poi accade l'inaspettato: Luca e Marco fanno pace e depongono l'ascia di guerra. Intanto Greta ammette di non sentirsi a suo agio in studio e fa capire di volersi ritirare, ma una segnalazione la smaschera: "È stata vista qualche giorno fa in giro con un altro ragazzo" ammette una corteggiatrice e Greta non nega, anzi conferma. La ragazza allora va via ma non senza critiche da parte di tronisti e opinionisti.

