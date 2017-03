VIKINGS 4/ Anticipazioni puntata 6 marzo 2017: Lagertha perderà il bambino?

VIKINGS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi di Vikings 4, in prima v per le reti in chiaro. Saranno il 7°, l'8° e il 9°, dal titolo "The Profit and the Loss", "Portage" e "Death All 'Round". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a Kattegat, la popolazione inizia i rituali propiziatori per l'inverno, mentre Ragnar (Travis Fimmel) e Aslaug (Alyssa Sutherland) vivono nuovamente qualche tensione. Intanto, Floki (Gustaf Skarsgård) chiede all'indovino illuminazioni riguardo al suo futuro. Nel Wessex, Kwenthrith (Amy Bailey), Re Aelle (Ivan Kaye) e Re Ecbert (Linus Roache) si riuniscono per creare un piano sulla presa di Mercia e il ripristino dell'insediamento della Regina. L'unico a non essere d'accordo sul da farsi è Aelle, per via del suo precedentee giuramento. A Parigi, Rollo (Clive Standen) e Gisla (Morgane Polanski) stanno per sciogliere le promesse coniugali, ma il vichingo chiedde alla moglie di non farlo, dato che ha capito di voler essere dalla sua parte e quindi anche dei Franchi. Intanto, Ragnar interroga Yidu (Dianne Doan), la nuova schiava, e dopo aver scoperto che la sua nave è stata attaccata dal nemico, la invita a rimanere. Bjorn () invece viene ferito dal Berserker, ma anche se rimane senza armi, riesce a sconfiggerlo. Più tardi, Aslaug chiede a Floki di insegnare al figlio malato le leggende sul loro popolo ed afferma che Ragnar non è adatto al ruolo di padre, né ad istruirlo per farlo diventare il futuro re. Parigi e Kattegat entano in fermento per la guerra che sta per avere inizio. In Francia, le nuove fortificazioni vengono innalzate su richiesta di Rollo, che crede di poter fermare in questo modo l'avanzata nemica. I vichinghi invece raggruppano le navi per partire in spedizione, a cui si unisce anche Halfdan (Jasper Pääkkönen), il fratello di Harald (Gabriel Byrne). Nel frattempo, Ragnar continua ad approfondire la conoscenza di Yidu, che in seguito gli rivela di essere in realtà la figlia dell'Imperatore cinese. Kalf (Ben Robson) invece chiede la mano di Lagertha dopo aver scoperto, con grande gioia, che aspetta un bambino da lui. Mentre la donna accetta, il figlio scopre che l'anello sottratto durante lo scontro al Berserker appartiene a Erlendur (Edvin Endre). Poco prima che il matrimonio fra Kalf e Lagertha abbia inizio, il primo sorprende la futura moglie con un bacio, ma la donna llo pugnala alla schiena e lo uccide. Annuncia quindi alla sua gente che il conte è morto.

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 7 "THE PROFIT AND THE LOSS" - Ragnar suggerisce di attaccare sia via fiume che via terra, mentre Rollo informa i guerrieri di Lagertha che le loro navi sono state incendiate e che il fuoco sta avanzando nella loro direzione. Mentre le navi continuano ad avvicinarsi, Rollo ordina ai Franchi di sollevare una catena d'acciaio, che ribalta le scialuppe. Lagherta si ritira quindi in seguito all'attacco, mentre i Franchi iniziano ad incendiare le navi vichinghe. Bjorn riuscirà a trovare Harald e Halfdan ancora illesi, mentre Ragnar salverà Floki. Non appena i vichinghi si ritirano, Ragnar annuncia che Rollo gli ha salvato la vita, salvandolo dal linciaggio Intanto, a Kattegat, Sigurd assiste ad un bacio fra Harbard e Aslaug. Nel Wessex invece, Ecbert lascia il territorio in direzione di Mercia ed incontra il Principe Wigstan.

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 8 "PORTAGE" - I Vichinghi battono ritirata e la leadership di Ragnar viene messa in discussione da Harald. Ragnar riferisce anche a Bjorn di trovarsi nei pressi di una scogliera, dove gli rivela il suo nuovo piano. Prenderanno le navi via tera, dietro i forti dei Franchi. A Parigi, Odo manifesta sfiducia nei confronti di Rollo, in accordo con Roland, mentre Gisla rivela di essere in attesa del figlio del vichingo. Odo incontra più tardi Teresa, ma lo tradisce e fa in modo che venga giustiziato. Rollo si aggiudica invece la battaglia in territorio franco, mentre nel Wessex, Ecbert ritorna dopo la vittoria su Mercia, ma Kwenthrith viene destituita dal ruolo di Regina.

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 9 "DEATH ALLA AROUND" - Non appena i vichinghi completano l'attracco, Harald e Halfdan uccidono una famiglia frana. Lagertha intanto versa in cattive condizioni di salute ed ha un aborto spontaneo. Troverà conforto fra le braccia di Ragnar. Intanto, Aethelwulf e Alfred arrivano a Roma, dove il Papa nomina il secondo vichingo Console. Nel Wessex, invece, Ecbert viene incoronato Re, sia del proprio territorio che di quello di Mercia. Il Re Aelle manifesta tuttavia il proprio dispiacere nel vedere che sono ormai molto distanti. A Kattegat, Sigurd trova il corpo privo di vita di Siggy ed in seguito ne ride con Aslaug. A Parigi, Charles nomina Roland come protettore della sua vita, mentre i Vichinghi raggiungono le porte di Parigi.

